افتتاح مسجد السبوع بقرية السبوع بمركز نصر النوبة بعد تجديده

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان افتتاح مسجد السبوع بقرية السبوع بمركز نصر النوبة، وذلك بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمسجد على مساحة 340 م2، وبتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

ويأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة المتواصلة لإعمار بيوت الله، والتي تشهد تنفيذ أعمال الإنشاء والتطوير ورفع الكفاءة للمساجد بمختلف أنحاء الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ عبد الله محمد طه مسئول إدارة المساجد بمديرية أوقاف أسوان، وأحمد عقل رئيس مجلس قروى المالكي، ومدير إدارة الأوقاف، ومفتش المنطقة الشيخ محمد عبد المنعم حسن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والدينية وأهالي القرية.

التنسيق مع مديرية الأوقاف لمواصلة إعمار بيوت الله

ويأتي افتتاح مسجد السبوع في إطار التنسيق المستمر بين محافظة أسوان ومديرية الأوقاف؛ تنفيذاً لتوجيهات وزارة الأوقاف، وتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لمواصلة أعمال افتتاح المساجد الجديدة وإحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة المساجد القائمة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يخدم الأهالي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات الدينية المقدمة لهم.