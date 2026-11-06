محافظ أسوان يتابع إستكمال أعمال إنارة كورنيش النيل الجديد بالأعمدة الديكورية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود فريق العمل بفرع جهاز تعمير جنوب الصعيد ، والعاملين بالوحدة المحلية لقرية أبو الريش لتنفيذ أعمال الإنارة والتشغيل للمرحلة الثانية بالأعمدة الديكورية بطريق كورنيش النيل الجديد ، وذلك بداية من مآخذ مياه الشرب بمنطقة الشيخ على وصولاً إلى نهاية قرية بهاريف بإجمالى أطوال تصل لنحو 7 كم .

تشغيل المرحلة الثانية من الشيخ على حتى بهاريف إستكمالاً لإنارة الكورنيش الجديد

وتأتى هذه الأعمال إستكمالاً لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى أمس ، والتى بدأت من موقف الأقاليم وصولاً إلى مآخذ مياه الشرب بمنطقة الشيخ علىحيث تتواصل جهود فرق العمل لتنفيذ منظومة الإنارة على إمتداد المحور الحيوى بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية بالمنطقة .

محافظ أسوان : الإنارة الجديدة لتعزيز عوامل الأمان والسلامة وتحسين الرؤية الليلية

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن مشروع الإنارة يستهدف تحسين مستوى الرؤية الليلية على طريق كورنيش النيل الجديد ، وتوفير كافة عوامل الأمان والسلامة للمواطنين وقائدى المركبات، والحد من مخاطر السير ليلاً بما يحقق السيولة والأمان على هذا المحور الحيوى .

الأعمدة الديكورية تضفى لمسات جمالية وحضارية على واجهة زهرة الجنوب

وأشار محافظ أسوان إلى أن تنفيذ منظومة الإنارة بالأعمدة الديكورية لا يقتصر على الجوانب الخدمية فقط ، بل يستهدف أيضاً إضفاء مظهر جمالى وحضارى يتناسب مع المكانة السياحية والجمالية لمدينة أسوان ، ويسهم فى إبراز الطابع المتميز لكورنيش النيل الجديد بإعتباره أحد المحاور الحيوية بزهرة الجنوب .