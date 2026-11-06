أخبارأسوان| متابعة تشغيل محطات الوقود .. حملات لرفع الإشغالات .. ولقاءات جماهيرية مع المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 5/11/2026 أحداث متنوعة .

واصل رؤساء المراكز والمدن عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمقار الوحدات المحلية ، على غرار اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ ، وذلك للتعرف على المشكلات الجماهيرية والتعامل معها بصورة مباشرة ، بما يسهم فى سرعة الإستجابة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

يأتى ذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، والحرص على الإستماع عن قرب لمطالبهم وشكواهم وإحتياجاتهم .

https://www.elbalad.news/7169127

جهود متنوعة

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المختصة بتكثيف جهود تنظيم الحملات لرفع الإشغالات بهذه المناطق بإعتبارها واجهة حضارية للزائرين من مختلف الأفواج السياحية ، ولتحقيق السيولة المطلوبة للمواطنين المترددين عليها .

ويأتى ذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالشوارع والميادين والأسواق ، وخاصة السوق السياحى القديم ، وميدان المحطة .

وأكد محافظ أسوان على أهمية إستمرار الحملات الميدانية للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تعديات تعوق حركة السير ، مع ضرورة تحقيق التوازن بين فرض الإنضباط بالشارع ومراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للباعة الجائلين .

وخلال الجولة ، وجه المهندس عمرو لاشين بتخصيص عدد من الباكيات للباعة الجائلين داخل السويقات ، بما يساهم فى توفير أماكن مناسبة لممارسة أنشطتهم التجارية بصورة منظمة ، والحد من العشوائية والإشغالات .

https://www.elbalad.news/7169095

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة تشغيل محطات الوقود والسيارات الصهريجية ، والتأكد من توافر الكميات المطلوبة من البنزين والسولار بمختلف أنواعهما .



ويأتى ذلك إستكمالاً لحزمة الإجراءات التى يتم تطبيقها لإحكام منظومة توزيع وتداول وتعبئة المواد البترولية ، وحرصاً على ضمان إنتظام تقديم هذه الخدمة الحيوية وتلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين .



https://www.elbalad.news/7169089