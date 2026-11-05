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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع ميدانيا انتظام تشغيل محطات الوقود بمطلع المحمودية ونعمة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة تشغيل محطات الوقود والسيارات الصهريجية ، والتأكد من توافر الكميات المطلوبة من البنزين والسولار بمختلف أنواعهما .

ويأتى ذلك إستكمالاً لحزمة الإجراءات التى يتم تطبيقها لإحكام منظومة توزيع وتداول وتعبئة المواد البترولية ، وحرصاً على ضمان إنتظام تقديم هذه الخدمة الحيوية وتلبية الإحتياجات الفعلية للمواطنين .

جولة ميدانية لمتابعة إنتظام تشغيل محطتى " مطلع المحمودية " و " نعمة " وتوافر المنتجات البترولية.

متابعة تشغيل السيارات الصهريجية وتخصيص حمولاتها لتلبية إحتياجات القطاعات المختلفة
وفى السياق نفسه ، تفقد المحافظ إنتظام تشغيل السيارات الصهريجية بمنطقة أرض المعارض ، والتى تضم سيارة بحمولة 30 طناً من السولار ، لتوزيعها على الأتوبيسات والحافلات السياحية ، وأخرى بحمولة 28 طناً من بنزين 80 ، لتخصيصها لمركبات التوك توك ، واللنشات النهرية المرخصة ، والموتوسيكلات ، بما يسهم فى توفير احتياجات هذه الأنشطة وإنتظام تقديم خدمات النقل والمواصلات  .

جهود متنوعة

تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة محاولات تهريب المواد البترولية ومنع السوق السوداء

وأثنى المهندس عمرو لاشين بجهود الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، للتدخل والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو محاولات لتهريب المواد البترولية من البنزين والسولار بأنواعهما المختلفة ، ومنع تسريبها أو تداولها خارج الأطر القانونية بما يؤدى إلى خلق سوق سوداء ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، حفاظاً على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .

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