أخبار أسوان| تشغيل لمحطات وقود.. ورش توعوية.. حملات تموينية.. فعاليات مبادرة القرية المنتجة.. تشغيل سيارة متنقلة لخدمات حكومية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 4/11/2026 أحداث متنوعة .

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان بقيادة الدكتورة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية ، بهدف نشر الوعى المجتمعى وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .



https://www.elbalad.news/7168079

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الميدانية لإجراءات تشغيل محطات الوقود التى تم تسليم إدارتها لشركات البترول المتخصصة ، حيث تفقد إنتظام تشغيل محطة الوقود " نعمة " المواجهة لمحطة السكك الحديدية ، والتى تولت شركة مصر للبترول إدارتها وتشغيلها ، فيما تولت شركة التعاون للبترول إدارة وتشغيل محطة وقود مطلع المحمودية .



https://www.elbalad.news/7167876

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان باللواء عمرو الصادق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظة ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والعميد أحمد رمضان مدير منطقة تعمير أسوان .



https://www.elbalad.news/7167869

جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة تموينية مفاجئة على إحدى محطات الوقود ، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسوان وإدارة التموين بإدفو ونواب رئيس المدينة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود محافظة أسوان لإحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع المواد البترولية ، والتصدى لمحاولات التلاعب بحصص الوقود المدعم وتهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7167747

عقد بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إجتماع موسع لمناقشة خطة عمل وإدارة وتفعيل ومتابعة المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يسهم فى دعم جهود التنمية الإقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء القرى .



https://www.elbalad.news/7167686

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج خطة تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل قرى أبو الريش خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجارى لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء ، وتقنين أراضى الدولة ، وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى بما يسهم فى تخفيف مشقة انتقال المواطنين إلى مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية .



https://www.elbalad.news/7167694

