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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| تشغيل لمحطات وقود.. ورش توعوية.. حملات تموينية.. فعاليات مبادرة القرية المنتجة.. تشغيل سيارة متنقلة لخدمات حكومية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 4/11/2026 أحداث متنوعة .

تواصل وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان بقيادة الدكتورة سهير مكى تنفيذ سلسلة من الندوات واللقاءات والورش التوعوية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية ، بهدف نشر الوعى المجتمعى وترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص وتمكين مختلف فئات المجتمع ، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمؤسسات التنفيذية والأهلية .


https://www.elbalad.news/7168079

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان متابعته الميدانية لإجراءات تشغيل محطات الوقود التى تم تسليم إدارتها لشركات البترول المتخصصة ، حيث تفقد إنتظام تشغيل محطة الوقود " نعمة " المواجهة لمحطة السكك الحديدية ، والتى تولت شركة مصر للبترول إدارتها وتشغيلها ، فيما تولت شركة التعاون للبترول إدارة وتشغيل محطة وقود مطلع المحمودية  .


https://www.elbalad.news/7167876

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان باللواء عمرو الصادق رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد ، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك ومتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالمحافظة ، وذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والعميد أحمد رمضان مدير منطقة تعمير أسوان .


https://www.elbalad.news/7167869

جهود متنوعة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة شوقى مصطفى بتنفيذ حملة تموينية مفاجئة على إحدى محطات الوقود ، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسوان وإدارة التموين بإدفو ونواب رئيس المدينة  .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود محافظة أسوان لإحكام الرقابة على منظومة تداول وتوزيع المواد البترولية ، والتصدى لمحاولات التلاعب بحصص الوقود المدعم وتهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7167747

عقد بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو إجتماع موسع لمناقشة خطة عمل وإدارة وتفعيل ومتابعة المبادرة الرئاسية " القرية المنتجة " ، التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بما يسهم فى دعم جهود التنمية الإقتصادية المستدامة وتوفير فرص عمل لأبناء القرى .


https://www.elbalad.news/7167686

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج خطة تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل داخل قرى أبو الريش خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر الجارى لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء ، وتقنين أراضى الدولة ، وإنهاء عدد من المعاملات الأخرى بما يسهم فى تخفيف مشقة انتقال المواطنين إلى مقار الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية .


https://www.elbalad.news/7167694
 

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