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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان | لقاء بأهالى الكاجوج.. وإحكام السيطرة على المواد البترولية.. ولقاء سفير أوزبكستان.. وحملات بيطرية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق: 3/11/2026 أحداث متنوعة. 

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار التنسيق مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية لتوفير البدائل المناسبة من المحطات المتنقلة والسيارات الصهريجية بما يضمن إنتظام إمدادات الوقود وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

https://www.elbalad.news/7166367

إنطلقت فعاليات الحملة القومية الأولى المجانية لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وبإشراف الدكتور محمد سعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومتابعة الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى بأسوان، تحت شعار " إحمى نفسك .. إحمى مجتمعك.. وساهم فى حماية الثروة الحيوانية " .

https://www.elbalad.news/7166685

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، السيد منصوربك كيليتشيف سفير جمهورية أوزبكستان لدى مصر ، والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعميق العلاقات الثنائية ، وتبادل الخبرات والإستفادة من المقومات والإمكانات المتنوعة التى تتمتع بها المحافظة .

جهود متنوعة 

ويأتى ذلك فى ظل جهود المحافظة لتعزيز علاقات التعاون الدولى ، وتوسيع آفاق الشراكة مع الدول الصديقة فى مختلف المجالات.

https://www.elbalad.news/7166677

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة، بقيادة الدكتورة دعاء فتحى المدير التنفيذى للمركز فى تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تبادل الخبرات ونقل المعارف والتطبيقات العملية بما يدعم تحسين الأداء المؤسسى وتحقيق الإنضباط الإدارى والمالى.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة للارتقاء بكفاءة الجهاز الإدارى وتطوير منظومة العمل الحكومى ، وفى إطار جهود محافظة أسوان لتعزيز قدرات الكوادر المالية المحلية وتأهيلها للتعامل بكفاءة مع إجراءات ومراحل التدفقات المالية الحكومية بما يسهم فى تلافى أى معوقات قد تواجه دورة العمل .

https://www.elbalad.news/7166681

استكمل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية بعقد لقاء مع ممثلى أهالى قرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو للإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف القطاعات الخدمية .

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 بالجمهورية الجديدة ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى. 

https://www.elbalad.news/7167119

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