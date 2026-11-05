لقاءات جماهيرية مع المواطنين بمراكز دراو وأسوان

واصل رؤساء المراكز والمدن عقد اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية بمقار الوحدات المحلية ، على غرار اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى يعقده المحافظ ، وذلك للتعرف على المشكلات الجماهيرية والتعامل معها بصورة مباشرة ، بما يسهم فى سرعة الإستجابة وإيجاد الحلول المناسبة لها .

يأتى ذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين ، والحرص على الإستماع عن قرب لمطالبهم وشكواهم وإحتياجاتهم .

الإستماع لمطالب 12 مواطناً ومواطنة خلال اللقاء الجماهيرى بمركز ومدينة دراو



وفى هذا الإطار ، عقد سيد سعدى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لقاء جماهيرى إستمع خلاله إلى مطالب وشكاوى وإحتياجات 12 مواطناً ومواطنة .

لقاء المواطنين

وتم التوجيه بدراسة هذه المطالب والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

بحث مطالب 15 مواطناً ومواطنة خلال اللقاء الجماهيرى بمركز ومدينة أسوان



وفى السياق نفسه ، إستمع محمد محمود ربيع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان إلى مطالب واحتياجات 15 مواطناً ومواطنة ، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لفحص هذه المطالب ودراستها ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، بما يضمن سرعة التعامل معها وفقاً لطبيعة كل مطلب والإمكانيات المتاحة .