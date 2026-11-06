تحرير 974 مخالفة تموينية بالدقهلية وضبط 18.8 طن أعلاف وملح وسكر تمويني

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال أسبوع، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار المتابعة والتنسيق مع مديرية التموين وتكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع التموينية والمدعمة، وضبط المخالفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وانطلقت حملات تموينية على مستوى المحافظة، بقيادة ميدانية من المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لمتابعة المخابز والأسواق والأنشطة التموينية والبترولية، وبمتابعة ياسر السعودي وكيل المديرية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وبمشاركة فرق الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 974 مخالفة تموينية وتنفيذ 44 ضبطية، شملت ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع الغذائية والتموينية ومجهولة المصدر، إلى جانب الدقيق المدعم والمواد البترولية واللحوم والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

ففي مجال السلع التموينية، تمكنت الحملات بإدارة تموين المنزلة من ضبط واقعتين لتجميع السلع التموينية، أسفرتا عن ضبط 2,532 زجاجة زيت تمويني و2,860 كجم من السكر، بقيمة إجمالية بلغت 110,648 جنيهًا.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تنوعت المضبوطات بين 6 أطنان من أعلاف العجول وخليط زوائد الردة بنبروه، و450 كجم من جبن الموتزاريلا و55 كجم من الشاورما السيخ ببندر ميت غمر، بالإضافة إلى 100 كجم من زيت الطعام و40 علبة سجائر.

كما شملت المضبوطات كميات متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، من بينها كراتين مكرونة ومشروبات غازية ومشروبات طاقة وزيت طعام، فضلًا عن 250 علبة سجائر بدكرنس، وكميات أخرى من السلع مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على تداول الدقيق، أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم في وقائع تجميع بعدد من الإدارات التموينية، بإجمالي 1,150 كجم، إلى جانب ضبط طن من الدقيق الأبيض، و500 كجم من الدقيق الفاخر، و750 كجم من الدقيق الحر، و750 كجم من الردة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 10 أطنان من الملح بالمنزلة، و1,500 كجم من الطماطم الفاسدة بشربين، فضلًا عن ضبط 70 كجم من اللحوم البلدية في واقعة ذبح خارج السلخانة بمركز ميت غمر، و10 كجم من اللحوم البلدية في واقعة مماثلة بتمي الأمديد.

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت الضبطيات عن ضبط كميات من السولار والبنزين، شملت 1,479 لتر سولار و1,943 لتر بنزين 80، في وقائع تنوعت بين تجميع المواد البترولية والتصرف فيها والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما امتدت الحملات إلى مستودعات أسطوانات البوتاجاز، حيث تم ضبط أسطوانات مملوءة في وقائع تجميع واستخدام في غير الغرض المخصص، إلى جانب تحرير مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار استبدال الأسطوانات وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وعلى مستوى المخالفات، سجل قطاع المخابز 614 مخالفة، تصدرها نقص وزن الخبز بأقل من 10 جرامات بإجمالي 152 مخالفة، والتصرف في الدقيق بـ101 مخالفة، وعدم وجود سجل بـ78 مخالفة، ونقص الوزن بأقل من 20 جرامًا بـ73 مخالفة، بالإضافة إلى مخالفات عدم وجود قوائم بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف، وغيرها من المخالفات.

وفي مجال الأسواق العامة، تم تحرير 266 مخالفة، أبرزها 147 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و62 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و16 مخالفة لتداول سلع مجهولة المصدر، فضلًا عن مخالفات أخرى شملت تنفيذ قرارات النيابة، ومزاولة النشاط دون ترخيص، والذبح خارج السلخانة.

كما سجل قطاع تجار التموين 73 مخالفة، تصدرها الغلق خلال مواعيد العمل الرسمية بـ33 مخالفة، وعدم وجود قائمة بـ21 مخالفة، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية بـ8 مخالفات، إلى جانب مخالفات تجميع السلع التموينية والتصرف فيها.

وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير 21 مخالفة، من بينها 8 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات لتجميع المواد البترولية، و4 مخالفات للبيع بأزيد من السعر الرسمي، إلى جانب مخالفات تتعلق بأسطوانات البوتاجاز وزيوت السيارات.