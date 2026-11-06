محافظ أسوان يعقد لقاءً جماهيرياً مع أهالي قرية قورتة بمركز نصر النوبة ويستمع لمطالبهم

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على عقد لقاء جماهيرى مع أهالى قرية قورته بمركز نصر النوبة ، وذلك عقب أدائه لصلاة الجمعة بمسجد الرحمن بقرية قورته ثان.

اللقاء بحضور القيادات المجتمعية والتنفيذية والدينية

جاء ذلك بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة ، فضلاً عن القيادات المجتمعية والتنفيذية والدينية .

محافظ أسوان يستمع لمطالب الأهالى فى قطاعات الخدمات والمرافق والتنمية

وخلال اللقاء ، إستمع المهندس عمرو لاشين إلى كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية التى طرحها الأهالى ، والتى شملت قطاعات الصرف الصحى والغاز الطبيعى ، ومراكز الشباب والإنارة ورصف الطرق ، والرعاية الصحية والتربية والتعليم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن ملفات التقنين ومشروع الإحلال والتجديد وتأهيل مساكن المغتربين .

توجيهات بسرعة تلبية المطالب وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

ووجه المحافظ المسئولين بكافة الجهات المختصة بسرعة دراسة هذه المطالب والعمل على تلبيتها ، مع الإسراع بمعدلات إستكمال المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات تحيا مصر ، والتنسيق مع وزارة الإسكان لإستكمال الأعمال بمشروع الإحلال والتجديد وتأهيل مساكن المغتربين .

كما وجه بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لزيادة وتكثيف الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بوحدات طب الأسرة ، بالتوازى مع التنسيق مع وزارة الصحة للإنتهاء من التجهيزات المتبقية بمستشفى نصر النوبة المركزى ، بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المنطقة .

أهالى قورته يشيدون بجهود المحافظ وحرصه على الإستماع لمطالبهم

ومن جانبهم ، أعرب أهالى قرية قورته عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان على زيارته الميدانية وحرصه على الإستماع إلى مطالبهم وشكواهم ، والعمل على التغلب على التحديات المختلفة وتسخير الإمكانيات المتاحة لتلبيتها ، بما يعزز من تحسين جودة الحياة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .