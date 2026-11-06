محافظ أسوان يلتقى أعضاء الاتحاد النوبي العام

التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بأعضاء الإتحاد النوبى العام برئاسة نجم الدين إبراهيم ، وذلك لبحث ومناقشة عدد من المطالب والقضايا التى تمس إحتياجات المواطنين بمختلف المناطق.



ويأتي ذلك فى إطار حرصه على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع مختلف الكيانات والإتحادات المجتمعية ، وفتح آفاق للحوار البناء مع ممثلى المجتمع الأسوانى ، والإستماع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.



استعراض مطالب الإتحاد النوبى العام وبحث سبل تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المختصة

وشهد اللقاء استعراض عدد من المطالب والاحتياجات فى قطاعات العمل المتنوعة، حيث تم طرح مجموعة من الموضوعات والمقترحات التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، والتعامل مع بعض التحديات التى تواجه المواطنين، بما يسهم فى تحقيق تطلعاتهم والارتقاء بمستوى المعيشة.

لقاء

وفي هذا السياق، حرص المهندس عمرو لاشين على الاستماع إلى مختلف المطالب والملاحظات التي طرحها أعضاء الإتحاد ، موجهاً الجهات المختصة والمعنية بسرعة التدخل لدراسة هذه المطالب ، والوقوف على طبيعة الإحتياجات الفعلية ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة، وبما يحقق الإستجابة المناسبة لها .

محافظ أسوان: التواصل المباشر مع الكيانات المجتمعية ركيزة أساسية لتحديد الأولويات وتحسين الخدمات

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة حريصة على مد جسور التواصل المستمر مع مختلف الكيانات والإتحادات المجتمعية بإعتبارها شريكاً أساسياً فى رصد إحتياجات المواطنين ونقل مطالبهم، بما يساعد فى تحديد الأولويات ووضع الحلول المناسبة للقضايا الجماهيرية ، مشيراً إلى أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلى الكيانات المجتمعية، والعمل بروح الفريق الواحد للتعامل مع المطالب المطروحة، وسرعة فحصها ودراستها، بما يسهم فى تحقيق الصالح العام ودعم جهود التنمية الشاملة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة .

محافظ أسوان يلتقى أعضاء الإتحاد النوبى العام ، ويستمع إلى مطالبهم وإحتياجاتهم فى مختلف القطاعات ، والتوجيه إلى الجهات المختصة بسرعة دراستها والتدخل لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة فى إطار تعزيز التواصل المجتمعى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .