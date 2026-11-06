محافظ أسوان يتفقد مستشفى دراو المركزى فى جولة ميدانية مفاجئة

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مستشفى دراو المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفى.

جاء ذلك برفقة أسامة رزق داود نائب المحافظ، وسيد سعدي رئيس مركز ومدينة دراو، حيث حرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى مطالب واحتياجات عدد من المترددين على المستشفى من الحالات المرضية ومرافقيهم، والتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم أثناء تلقي الخدمة الطبية.

وفي تدخل فوري، وجه المهندس عمرو لاشين المسئولين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة تلبية هذه المطالب والاحتياجات، والعمل على توفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على الوجه الأكمل.

محافظ أسوان: المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين

وأكد محافظ أسوان أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ورصد أي معوقات أو أوجه قصور في مستوى الخدمة، مع سرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.