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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستقبل وزير الشباب والرياضة بمكتبه في الديوان العام

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اليوم السبت، وذلك ضمن زيارته التفقدية لعدد من المواقع والمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان لدعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب.

محافظ أسوان يرحب بزيارة وزير الشباب والرياضة.. ويشيد بجهود دعم وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية

ورحب المهندس عمرو لاشين بزيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة أسوان، والتي تتضمن افتتاح وتفقد العديد من المواقع والمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المناطق، سواء المدرجة ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، أو ضمن خطة المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، بما يعكس الاهتمام المتواصل بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها .

محافظ أسوان: الدعم المتواصل للمنظومة الشبابية والرياضية يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات أبناء زهرة الجنوب

وقدم محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير إلى جوهر نبيل على الدعم المتواصل والمستمر للمنظومة الشبابية والرياضية داخل المحافظة، والذي يسهم فى إتاحة الفرصة أمام أبناء زهرة الجنوب لصقل مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف المزيد من المواهب الواعدة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية، وإستثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية بما يدعم بناء جيل قادر على الإبداع والتميز ورفع إسم أسوان فى مختلف المحافل الرياضية .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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