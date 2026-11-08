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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وجبات ومساعدات نفسية.. تحرك التضامن لدعم أسر مصابي قطاري العياط

حادث العياط
حادث العياط
محمد كمال

كشف الدكتور أحمد أبو عوف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، عن تحرك الوزارة فور تلقي إخطار بوقوع حادث قطاري العياط، بالتنسيق مع مديريتَي التضامن الاجتماعي في الجيزة وبني سويف، لمتابعة تداعيات الحادث وتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.

قدمنا مساعدات نفسية ومادية لأسر المصابين والمتوفين

وقال أبو عوف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إنه تحرك إلى موقع الحادث بمركز العياط، ويتحدث من مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، حيث يوجد المصابون، والعدد الأكبر منهم داخل المستشفى.

وأضاف أن الوزارة نسقت بشكل مكثف مع الهلال الأحمر المصري، الذي قدم الدعم في موقع الحادث، إلى جانب تقديم المساندة لأسر المصابين من خلال الدعم النفسي والمعنوي والمادي.

وأوضح أن المساعدات المقدمة شملت توفير الوجبات والمشروبات لأسر المصابين والمتوفين الذين انتقلوا من منازلهم إلى المستشفيات للاطمئنان على ذويهم.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري كانت حاضرة في موقع الحادث والمستشفى، كما تقدمت الجامعات الأهلية بالمساعدة، وجهزت سيارات لنقل المتوفين في الحادث.

ولفت إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، وجهت بالتحرك فور وصول إخطار الحادث، معربًا عن خالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

التضامن الاجتماعي حادث العياط الهلال الأحمر الدعم النفسي

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