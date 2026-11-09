رسميا.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9-11-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية،تباينا، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، إذ واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه مدعوماً بصعود لافت في الين الياباني واليوان الصيني والفرنك السويسري، بينما تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني.

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، وذلك بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عند الشراء، ليسجل 54.17 جنيه، فيما صعد سعر البيع بنسبة 0.556% إلى 54.31 جنيه، في أحدث تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الإثنين

وتداول سعر اليورو عند الشراء ليسجل 60.36 جنيه، 60.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 72.32 جنيه للشراء، 72.52 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم الإثنين

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 66.02 جنيه للشراء، 66.19 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

وصلت الكرونة النرويجية (NOK) لنحو 5.73 جنيه للشراء، 5.75 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

بلعت الكرونة الدنماركية (DKK) نحو 8.07 جنيه للشراء، 8.10 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم

وسجلت الكرونة السويدية (SEK) حوالي 5.47 جنيه للشراء، 5.49 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم الإثنين

وصل سعر 100الين الياباني لنحو 34.18 جنيه للشراء، 34.28 جنيه للبيع للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم الإثنين

وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 8.11 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع.