الدولار أقل من 54 جنيهًا في البنوك.. اعرف سعر العملة الأمريكية اليوم

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستويات أقل من 54 جنيهًا للشراء في جميع البنوك الواردة بآخر تحديث للأسعار، وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع، بينما جاء أقل سعر لدى بنك QNB الأهلي عند 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار في البنوك وفق آخر التحديثات المعلنة كالتالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.950 جنيه للشراء و54.050 جنيه للبيع.

بنك البركة: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 53.930 جنيه للشراء و54.030 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 53.910 جنيه للشراء و54.049 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 53.900 جنيه للشراء و54.000 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 53.900 جنيه للشراء و54.000 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 53.880 جنيه للشراء و53.980 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 53.869 جنيه للشراء و53.971 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي: 53.850 جنيه للشراء و53.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة في بنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB.

كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية وبنك البركة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي نحو 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع.

أقل وأعلى سعر للدولار في البنوك

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في مقدمة البنوك الأعلى سعرًا للدولار، مسجلًا 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل بنك QNB الأهلي أقل سعر للدولار عند 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع، يليه بنك HSBC بسعر 53.869 جنيه للشراء و53.971 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار تباين مستويات تسعير الدولار بين البنوك، مع استمرار تداول العملة الأمريكية دون مستوى 54 جنيهًا للشراء في جميع البنوك الواردة بالقائمة.

وتختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وحركة العرض والطلب، لذلك يُنصح بمتابعة التحديثات المصرفية قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء.