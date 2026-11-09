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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يبيع أذون خزانة ب1.52 مليار دولار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الإثنين، أذون خزانة لأجل ⁠عام بقيمة 1.52 مليار دولار بمتوسط عائد 4.5%.  

قبل البنك المركزي 21 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت 1.52 مليار دولار في عطاء لأذون الخزانة المقومة بالدولار الأمريكي، بزيادة 120.3 مليون دولار عن القيمة المستهدفة البالغة 1.4 مليار دولار، بما يعادل 8.6%.

الفائدة وتفاصيل الطرح 

وبلغ متوسط العائد المرجح 4.5%، وفقًا للبيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

من المقرر إصدار الأذون في 10 نوفمبر 2026، على أن تستحق في 9 نوفمبر 2027، لمدة 364 يومًا.

يعد عطاء اليوم هو رابع  طرح لأذون الخزانة المقومة بالدولار خلال عام 2026، وجاء بمتوسط عائد بلغ 4.5% ارتفاعا من 4.2% المستوى المسجل في العطاء السابق الذي جرى في يونيو الماضي.  

يأتي العطاء عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في أكتوبر الماضي، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20% والإقراض إلى 21%.

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