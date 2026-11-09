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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي يقبل بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة دولارية خلال عطاء جرى اجراؤه ظهر اليوم الإثنين 9-11-2026؛ لتدبر الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهداف بيع أذون خزانة من أجل 364 يوما مقومًا بالدولار بقيمة تبلغ 1.4 مليار دولار، لصالح وزارة المالية.

تفاصيل الطرح

بحسب التقرير فقد قبل البنك المركزي المصري نحو 15 طلبًأ قدمته المؤسسات والمستثمرين بقيمة تبلغ 461.5 مليون دولار .

وبلغ متوسط الفائدة المقبولة للعطاء 4.2% وهي أعلي وأقل فائدة جرى قبولها.

وسجل إجمالي العطاءات المقدمة من المستثمرين للبنك المركزي18 طلبًأ قدمته البنوك والمؤسسات المالية للشراء بقيمة  وصلت إلي 551.5 مليون دولار.

بلغ سعر الفائدة المتوسط نحو 4.35% وأعلي عائد بنسبة 4.2% وأعلي سعر بنسبة 5.2%.

البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة وزارة المالية أذون خزانة أجل 364 يوما

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