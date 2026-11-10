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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 24 وصل 7130 جنيها

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يحرص المواطنين على متابعة أحدث التغيرات في قيمة الذهب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، سواء بهدف اقتناء المشغولات الذهبية أو توجيه المدخرات نحو السبائك والجنيهات باعتبارها من وسائل الحفاظ على قيمة الأموال.

وتشهد أسعار الذهب اختلافا وفقا لدرجة نقاء كل عيار، بينما تتحدد التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بناء على الوزن وقيمة المصنعية والدمغة والرسوم الإضافية.

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

العيار  سعر البيع  سعر الشراء

عيار 24  7175 جنيها  7130 جنيها 
عيار 21  6280 جنيها  6240 جنيها 
عيار 18  5385 جنيها  5350 جنيها 
عيار 14  4185 جنيها  4160 جنيها 
الجنيه الذهب  50240 جنيها  49920 جنيها 
الأونصة بالجنيه  223235 جنيها  221810 جنيهات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعكس الأسعار المعلنة قيمة الذهب الخام وفقا لوزن المشغولة ودرجة نقاء العيار، دون احتساب المصنعية والدمغة وغيرها من التكاليف التي تضاف عند الشراء من محال الصاغة.

وتختلف قيمة المصنعية من تاجر إلى آخر، كما تتباين وفقا لتصميم القطعة الذهبية وطريقة تصنيعها ومدى تعقيد التفاصيل الفنية بها، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للمشغولات حتى عند تساوي الوزن والعيار.

وبالنسبة إلى السبائك والجنيهات الذهبية، فقد يتحمل المشتري تكاليف إضافية تتعلق بالتصنيع والتغليف والتداول، فضلا عن هوامش التسعير التي تختلف بين الشركات والتجار.

ولذلك ينصح الراغبون في شراء الذهب بالاستفسار عن السعر الإجمالي للقطعة قبل إتمام عملية الشراء، مع معرفة قيمة المصنعية والدمغة وشروط إعادة البيع والخصومات التي قد تطبق عند بيع الذهب مرة أخرى.

أسعار الذهب الان

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

ترتبط حركة أسعار الذهب في السوق المصرية بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، التي تؤثر بصورة مباشرة في مستويات التسعير واتجاهات المعدن الأصفر خلال التعاملات اليومية.

وتأتي أسعار أوقية الذهب في البورصات العالمية ضمن أبرز العوامل المؤثرة، إذ تنعكس تحركاتها على الأسعار المحلية، بالتوازي مع التغيرات التي يشهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

كما تؤثر آليات العرض والطلب في حركة السوق، حيث ينعكس حجم إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات على مستويات التداول، إلى جانب حجم المعروض المتاح لدى التجار.

وتلعب التطورات الاقتصادية العالمية دورا مهما في تحديد اتجاهات الذهب، خاصة معدلات التضخم وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.

ويظل الذهب أحد أبرز الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط من المخاطر الاقتصادية، وهو ما يجعل متابعة أسعاره أمرا مهما قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

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