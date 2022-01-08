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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر أن تفعلها .. 8 أخطاء تربوية يقع فيها الآباء

أحذر أن تفعلها ...
أحذر أن تفعلها ... 8 أخطاء تربوية يقع فيها الآباء

على الرغم من أن الآباء يحاولون جاهدين بذل قصارى جهدهم من أجل أطفالهم ، فقد تكون هناك حالات تحدث فيها أخطاء لسوء الحظ ، يمكن أن يكون لهذه الأخطاء تداعيات على المدى الطويل، إذا لم يتم تصحيح هذه الأخطاء ، فسوف تتحول إلى عادات يمكن أن يكون لها تأثير دائم على طفلك.

إن إدراك هذه الأخطاء الشائعة أمر مهم للآباء حتى يتمكنوا من تجنبها ،لقد قمنا بإدراج ثمن أخطاء في تربية الأبناء يجب تجنبها ، حيث لن يخرج منها أي نفع تابع القراءة لمعرفة ما هي هذه الأخطاء وما إذا كنت مذنباً بارتكابها في أي وقت وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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1. إعداد توقعات عالية

نحن نتفهم أنك تريد أن يصل طفلك إلى ارتفاعات عالية ويبذل قصارى جهده في كل ما يفعله ومع ذلك ، في كثير من الأحيان يضع الآباء توقعات عالية وغير واقعية. إذا كنت مذنباً بفعل هذا ، يجب أن تعلم أنك قد تضغط كثيرًا على طفلك الصغير. يحب الأطفال ذلك عندما يفخر بهم آباؤهم - وعندما تشعر بخيبة أمل معهم ، فإنهم يأخذون ذلك على محمل الجد. عندما يكون الأطفال غير قادرين على تلبية توقعاتك ويشهدوا خيبة أملك ، فقد يقعون تحت الكثير من الضيق .


2. مقارنتهم مع الأطفال الآخرين

كثير من الآباء مذنبون بمقارنة أطفالهم بأطفال آخرين في سنهم. يمكن أن تكون المقارنة حول أدائهم الأكاديمي أو قدرتهم على الانخراط في بعض الأنشطة اللامنهجية. يفشل هؤلاء الآباء في فهم أن كل طفل فريد من نوعه ، وأن لديهم جميعًا شيئًا خاصًا يقدمونه. إنها فكرة سيئة أن تقارن طفلك بآخر ، حتى لو تم إجراء المقارنة بين الأخ أو الأخت. عندما تتم مقارنة الطفل باستمرار وإخباره أنه ليس جيدًا بما يكفي ، فإنه سيطور مشاكل في احترام الذات ويعاني من مشاعر عدم الأمان وانخفاض الثقة 


3. لا توفي بوعودك

يتم تقديم الوعود لسبب ما - يعتقد الأطفال أنك ستلتزم بكلمتك عندما تقطع وعدًا. عندما تخالف الوعود التي قطعتها على نفسها ، سيفشل طفلك في الوثوق بك على المدى الطويل. أيضًا ، قد ينتهي الأمر بطفلك أن يسير على خطىك ويمتنع عن الوفاء بالوعود التي قطعها على نفسه.


4. تحمل السلوك غير المناسب

يمكن للأطفال أن يصبحوا مزعجين وغير منطقيين في بعض الأحيان. بصفتنا آباء أو مقدمي رعاية ، يجب أن نوجههم إلى الطريق الصحيح. عندما تتحمل أي سلوك غير لائق من نهايتها ، سيبدأون في الاعتقاد بأنه لا بأس من إساءة التصرف. بدلاً من ذلك ، صحح طفلك عندما يرتكب خطأً ، حتى يعرف أنه لا ينبغي تكرار بعض الإجراءات. سيشجعهم هذا أيضًا على أن يصبحوا بالغين واعين وحساسين في المستقبل. عندما ترفض تحمل سلوك طفلك غير اللائق ، فسوف يتعلم أيضًا أن الأفعال الجيدة والسيئة يمكن أن يكون لها عواقب.


5. عدم إعطائهم وقتك

يمكن أن يستغرق التنقل بين الوظيفة والمنزل معظم وقتك كل يوم. من المفهوم أن لديك الكثير من يديك ، وقد يكون إيجاد الوقت الذي تقضيه مع طفلك أمرًا صعبًا. في كثير من الأحيان ، يحاول الآباء تعويض الوقت الضائع عن طريق منح أطفالهم المال أو شراء أي شيء يطلبونه. ومع ذلك ، لا شيء يمكن مقارنته ببعض الوقت الجيد مع طفلك ، بغض النظر عما تفعله. تظهر الأبحاث أن أطفال الآباء الغائبين غالبًا ما يعانون من مشاكل في الصحة العقلية. يستمتع الأطفال بصحبة والديهم ويتطلعون إلى الوقت الذي يقضونه في القيام بأشياء ممتعة معًا أو حتى لا شيء على الإطلاق. لذا ، خذ بعض الوقت وامنح أطفالك الوقت الجيد الذي يستحقونه.


6. رفض الاعتذار متى يجب عليك ذلك

كلنا نرتكب الأخطاء - حتى الأفضل منا! يميل الآباء غالبًا إلى الشعور بأنهم لا يحتاجون إلى الاعتذار لأطفالهم عندما يكونون قد أخطأوا لأنهم شخصية السلطة. لكن الحقيقة هي أنه يجب أن تتحمل المسؤولية عن أفعالك. بما أن الخطأ هو بشر ، فلا تخجل أو تحرج من الاعتذار عندما أخطأت. من خلال تحمل المسؤولية عن أخطائك ، سوف تكون مثالاً يحتذى به وتظهر لطفلك الشيء الصحيح. من ناحية أخرى ، إذا لم تعتذر ، سيتعلم طفلك نفس الشيء أيضًا.


7. عدم التحقق من آرائهم وأفكارهم

يعتبر طفلك فردًا وفقًا لشروطه الخاصة - ولديه أفكاره وآرائه الخاصة. في بعض الأيام ، سوف يتفقون معك ، وفي أيام أخرى ، قد يختلفون معك. عندما تكون لديهم آراء وأفكار خاصة بهم مختلفة عن آرائك ، فلا تتجنبها أو تقلل من شأنها. دعهم يعرفون أن أفكارهم وآرائهم مهمة أيضًا. إذا رفضت إثبات صحة ما يفكرون به أو يقولونه ، فسوف يكبرون ليكونوا خجولين ويمتنعون عن إبداء آرائهم على المدى الطويل.

 

8. صدهم عن طرح الأسئلة

بالنسبة للبالغين وكذلك الأطفال ، يتمثل جزء مهم من التعلم في طرح الأسئلة ،هذا أكثر أهمية للأطفال حيث يتعين عليهم تعلم الكثير عن العالم من حولهم. ومع ذلك ، قد يجد الآباء أحيانًا صعوبة في الإجابة على جميع استفسارات أطفالهم الصغار واللجوء إلى تثبيطهم عن طرح الأسئلة على الإطلاق. يمكن أن يكون لهذا تداعيات سيئة على المدى الطويل. سيبقى طفلك صامتًا حتى عندما لا يفهم أحد المفاهيم ويفقد فرصة تعلم شيء جديد. يمكن أن يعزز أيضًا الخجل ونقص المهارات الاجتماعية عندما يكبرون. لذلك ، بغض النظر عن مدى إزعاجك باستفساراتهم البريئة ، حاول التحلي بالصبر وشجعهم على طلب المزيد.

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