قبل أن تصرخ فى وجهه.. احترس من 4 آثار نفسية على الطفل

يلجأ الكثير من الآباء للصراخ فى وجه أطفالهم، دون الانتباه إلى الآثار النفسية التي تحدث للطفل نتيجة تعرضه للصراخ.

لذلك كشف موقع هيلثي عن تأثيرات الصراخ على الأطفال.



لماذا يصرخ الآباء على الأطفال؟

قد يصرخ الآباء على أطفالهم عندما يكونون متعبين ومرهقين وغاضبين، قد يجعل ذلك الآباء يشعرون بالإحباط حتى من النكسات الصغيرة التي قد يتغاضون عنها في حالة مزاجية أكثر سعادة.

افهم أن الصراخ يعمل كحل قصير المدى للتعامل مع السلوك السيئ. يتوقف الأطفال عن كل ما يفعلونه ، مما يمنح الوالدين بعض الراحة المؤقتة ولكن على المدى الطويل ، يستخدم الطفل سلوكًا مشابهًا للتعبير.

معظم الآباء لا يصرخون عمدًا. قد يفقدون أحيانًا السيطرة على أعصابهم وكلماتهم عندما يكونون متعبين أو يرون المهام ممدودة أمامهم. في مثل هذه الأوقات ، قد يبدو أن الصراخ على الأطفال هو الطريقة الأسهل للخروج لأنهم صغار ، ويقل احتمال جدالهم أو الرد عليهم.

آثار الصراخ النفسية على طفلك



يعتبر الصراخ في وجه الأطفال طريقة قاسية لتأديب الأطفال ويمكن أن يكون له تأثير نفسي عميق وسلبي عليهم .

1. يمكن أن يجعلهم يتصرفون بشكل أسوأ

في حين أن الصراخ يمكن أن يجعل طفلك يتوقف عما يفعله ، إلا أنه سيخلق المزيد من المشاكل لك وله في المستقبل. يبحث الأطفال دائمًا عن طرق جديدة لاستكشاف الأشياء. لذا ، إذا صرخت عليهم لمنعهم من فعل شيء معين ، فقد يلتقطون شيئًا أكثر خطورة في المرة القادمة ، مما سيجعلك تصرخ أكثر.

يمكن أن يصبح هذا حلقة مفرغة. كما أن احتمالية استماع الأطفال إليك بعد بلوغ سن معينة أقل بكثير. يمكن أن يجعلهم الصراخ على الأطفال عدوانيين لأنهم يجدون طريقة للدفاع عن أفعالهم.

2. يسبب تغيرات في الدماغ

الصراخ هو نتيجة العديد من المشاعر السلبية. هذه الأفكار السلبية تقصف كيمياء دماغ طفلك. بشكل عام ، يقوم العقل البشري بمعالجة الأفكار السلبية والتشبث بها أكثر من الأفكار الإيجابية. يمكن أن يسبب الصراخ المتكرر تغييرات كبيرة في نمو دماغ طفلك .

3. يمكن أن يسبب الاكتئاب

يتطور لدى الأطفال الذين يتعرضون للصراخ بشكل متكرر إحساس بتدني احترام الذات ويعانون من نقص الثقة. إنهم يعتقدون أنهم غير مناسبين لأداء الأنشطة المختلفة ، ونتيجة لذلك ، هم أكثر عرضة لانخفاض احترام الذات ويعانون من الاكتئاب حتى مرحلة البلوغ .

4. يؤثر سلبا على الصحة

يتسبب الصراخ في إجهاد الأطفال ويؤثر على صحتهم الجسدية. في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب الصراخ مشاكل صحية طويلة الأمد. قد يعاني بعض الأطفال من التهاب المفاصل ، ومشاكل في الظهر والرقبة ، والصداع الشديد ، وما إلى ذلك. وقد تستمر هذه الأعراض في مرحلة البلوغ ، مما يجعل الحياة صعبة عليهم .