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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش مهدئات..

طبيب نفسي: 50 % من سكان الكرة الأرضية يعانون من الجاثوم أثناء النوم

الأرق
الأرق

قال   الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن خمس سكان الكرة الأرضية يعانون من الأرق ومواجهة صعوبات في النوم  وكلما تقدم الإنسان في العمر تزداد مشكلة الأرق .

 


وأضاف وليد هندي  في  مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" 50 % من سكان الكرة الارضية يعانون من الجاثوم أو شلل النوم ".

 

وتابع وليد هندي :"  قد  يتعرض الفرد  لاضطرابات أثناء النوم وبالتالي يصاب بـ شلل النوم ولا يستطيع الحديث.


ولفت وليد هندي :"  كثرة تناول المهدئات من أجل النوم بشكل طبيعي تشكل خطورة على صحة الإنسان ".

 

واكمل وليد هندي :" ننصح الجميع بعد وضع تليفزيون أو هاتف محمول في غرفة النوم كي يدخل الفرد في النوم سريعا وكي لا يصاب الفرد بالأرق بسبب مشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف المحمول  في غرفة النوم ".
 

الأرق النوم وليد هندي الجاثوم اخبار التوك شو

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