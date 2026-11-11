استشاري تربوي يوضح كيفية التفرقة بين الكذب والخيال لدى الأطفال

أكد الدكتور محمود حفناوي، أستاذ التربية الخاصة والاستشاري التربوي بقسم العلوم النفسية بجامعة القاهرة، أهمية التفرقة بين الكذب والخيال لدى الأطفال، خاصة خلال مرحلة رياض الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، مشيرًا إلى أن الخيال يكون واسعًا لدى الطفل في هذه المرحلة العمرية، وهو ما يستدعي عدم التعامل مع كل ما يقوله باعتباره كذبًا.

أسباب قد تدفع الأطفال إلى الكذب

وقال حفناوي، خلال لقائه مع شريف نوال الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطفل قبل سن الرابعة لا يزال في مرحلة تكوين اللغة واكتساب الحصيلة اللغوية، ولذلك فإن تقييم سلوكياته يتطلب فهم طبيعة مرحلته العمرية، إلى جانب قدراته على التعبير والإدراك.

وأضاف أن الطفل في مرحلة رياض الأطفال يتعلم بصورة أساسية من خلال اللعب، وليس بالاعتماد على الورقة والقلم، موضحًا أن الألعاب التعليمية، مثل البازل والتلوين والصلصال، تسهم في تنمية مهارات الانتباه والإدراك، فضلًا عن تعليمه الأشكال والألوان.

وشدد أستاذ التربية الخاصة على ضرورة البحث عن الأسباب والدوافع وراء سلوك الطفل قبل إصدار الأحكام عليه، موضحًا أن الكذب قد يكون مرتبطًا بالخوف من الأهل، أو العزلة الاجتماعية، أو محاولة تكوين صداقات، أو التعرض للتهديد.

وأكد أهمية فهم الدافع الحقيقي وراء تصرف الطفل، حتى يتمكن الوالدان من اختيار الطريقة الصحيحة للتعامل معه، بدلًا من الاكتفاء بالحكم على سلوكه دون معرفة الأسباب التي دفعته إليه.