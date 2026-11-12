أمير هشام: الأهلي يستأنف تدريباته غدًا في غياب عموتة.. ولم يتم حسم مصير الوديات

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم، وذلك في ظل غياب المدير الفني الحسين عموتة، الذي من المقرر أن يعود إلى القاهرة فجر الجمعة.

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وكشف الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن الفريق سيبدأ تدريباته بصورة طبيعية، لحين عودة المدير الفني من المغرب.

وأشار إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، في ظل رغبة عموتة في استغلال الفترة الحالية لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، وتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة.

ويضع الجهاز الفني للنادي الأهلي مواجهة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري ضمن أولوياته، حيث يسعى عموتة للوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية بدنية وفنية قبل استئناف المنافسات المحلية.