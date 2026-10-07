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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الاستطلاع إلى العبور.. كواليس صناعة نصر أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
محمود محسن

لم يكن نصر أكتوبر 1973 وليد لحظة العبور فقط، وإنما جاء ثمرة سنوات من الإعداد والتدريب والتخطيط وجمع المعلومات الدقيقة عن العدو، بدأت خلال حرب الاستنزاف التي مثلت مدرسة حقيقية للقوات المسلحة المصرية. ومع ذكرى النصر، يستعيد عدد من القادة العسكريين تفاصيل من كواليس المعركة، وفي مقدمتها الدور الحيوي الذي لعبه طيران الاستطلاع في رصد مواقع العدو وتصوير تحصيناته، وصولًا إلى تحديد أهداف الضربات الجوية، بالتزامن مع استعدادات القوات المسلحة لخطة العبور التي تحولت في السادس من أكتوبر إلى واقع أعاد للمصريين الأمل في استعادة الأرض والكرامة.

 

قائد القوات الجوية الأسبق يكشف دور طيران الاستطلاع في حرب أكتوبر

كشف الفريق مجدي شعراوي قائد القوات الجوية الأسبق، دور القوات الجوية في انتصار حرب أكتوبر، قائلا: حرب الاستنزاف هي المدرسة الحقيقية لانتصار أكتوبر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: كنا مستعدين تماما في حرب 73 وكان لدينا معرفة كاملة بالعدو وآليات تعامله ولذلك حققنا الفوز".

ولفت إلى أن طيران الاستطلاع الجوي كان يجمع معلومات لصالح القوات الجوية البحرية البرية، وتمكنا من تصوير خط بارليف من بداية الحفر وحتى الانتهاء الكامل منه.

وشدد على أن الضربات الجوية في حرب اكتوبر كانت محددة ومدروسة وفقا لما تم تصويره من قبل طيران الاستطلاع.

سمير فرج: كان لدينا يقين بأن حرب أكتوبر قادمة.. ولحظة عبور الطائرات قناة السويس كانت أملًا انتظرناه منذ 1967

أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أنه قبل حرب أكتوبر 1973 تم فتح مركز القيادة، وإجراء مشروع تدريبي مع القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجميع كان لديه يقين بأن الحرب قادمة.

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وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن القوات المسلحة حصلت على خرائط التدريب وخطة العبور صباح يوم السادس من أكتوبر 1973، مؤكدًا أن تلك اللحظة التي انتظرها الجميع، مشيرًا إلى تواجد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي شرح الخطة التي سيتم تنفيذها خلال الحرب.

وتابع أن لحظة عبور نحو 220 طائرة قناة السويس كانت لحظة فارقة، قائلًا إن هذا المشهد أعاد الأمل الذي انتظره المصريون منذ نكسة 1967، بعدما بدأت القوات المسلحة تنفيذ خطة العبور واستعادة الأرض.

التقدم داخل سيناء

وأشار إلى أن القوات المصرية تمكنت من السيطرة على الموقف وعبور قناة السويس، والتقدم داخل سيناء، مشيرًا إلى أن رفع العلم المصري على الأرض التي كانت تحت الاحتلال كان لحظة تاريخية جسدت نجاح القوات المسلحة في تنفيذ خطة العبور وتحقيق الانتصار.

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