أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الجو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي: لدينا إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون مع جمهورية كوريا

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك في سول، في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا، بحضور ثلاثة وعشرين من كبريات الشركات الكورية وذلك على هامش زيارته الحالية إلى جمهورية كوريا.

وألقى الرئيس كلمة أشاد خلالها بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية الراسخة التي تجمع بين مصر وكوريا، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع الجانب الكوري من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أكثر طموحًا واتساعًا.



أبطال في حرب أكتوبر.. أطباء وممرضون واجهوا الموت لإنقاذ المصابين

لم تكن معركة أكتوبر مجرد ملحمة عسكرية خاضها جنود القوات المسلحة على جبهات القتال فقط، وإنما كانت منظومة متكاملة شارك فيها أبطال من مختلف المواقع، وفي مقدمتهم الأطباء وأطقم التمريض الذين وقفوا في الصفوف الأولى لإنقاذ المصابين والتعامل مع الحالات الحرجة، وسط ظروف استثنائية وإمكانات محدودة، ليصبح الطب جزءًا لا يتجزأ من ملحمة العبور والانتصار.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن بطولات الأطباء خلال حرب أكتوبر كان لها دور مهم في علاج الجنود الأبطال، مشيرًا إلى أن جميع المستشفيات كانت على أتم استعداد للتعامل مع الإصابات والمشكلات الصحية الناتجة عن الحرب.



رئيس الوزراء يكشف الهدف من منتدي مصر 2026



عرضت قناة إكسترا ، عاجل يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن هناك إقبال كبير على الموقع الإلكتروني لـ "منتدي مصر 2026" الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري، كمنصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأكد الدكتور مدبولي، على اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات، والسعي لبلورة تلك الأفكار والرؤي، تحقيقاً لمزيد من الارتقاء بجودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أبناء هذا الشعب العظيم.



ارتفاع أسعار الموبايلات يضغط على جيوب المصريين.. 60% زيادة وتراجع المبيعات 20%



في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها أسواق الهواتف المحمولة، بات المستهلك المصري أمام زيادات ملحوظة في أسعار الأجهزة، وسط ضغوط متزايدة على الشركات بسبب ارتفاع تكلفة المكونات عالميًا، إلى جانب الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة.

وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر ارتفعت منذ بداية العام بنسبة تتراوح بين 45% و55%، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنسبة وصلت إلى 60%.



الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030

في وقت تتسارع فيه احتياجات سوق العمل وتتزايد المطالب بتطوير منظومة التعليم الفني، تتحرك الحكومة نحو توسيع تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها أحد المسارات المهمة لربط التعليم باحتياجات الصناعة والقطاع الخاص، مع استهداف الوصول إلى 1000 مدرسة بحلول عام 2030، بالتوازي مع تحرك آخر لخفض معدلات الدين العام ومواصلة المسار النزولي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تحقيق نقلة حقيقية في التعليم الفني، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من المسؤولين.



الحبس 5 سنوات وغلق المنشأة.. التموين توجه تحذيرًا شديد اللهجة للمخالفين

في وقت تتزايد فيه أهمية الرقابة على الأسواق لمواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان واستغلال المواطنين، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها التفتيشية على المخابز والأسواق بمختلف المناطق، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، تصل في بعض الحالات إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغلق المنشأة.

وأكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة، أن الوزارة تنفذ حملات تفتيش ورقابة يومية على المخابز والأسواق، بهدف رصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين.



تحورات الفيروسات تحت السيطرة.. عوض تاج الدين يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة ويطمئن المصريين

مع استمرار ظهور تحورات جديدة للفيروسات في عدد من دول العالم، تزداد حالة القلق بشأن احتمالية ظهور سلالات جديدة أو فيروسات أكثر شدة، خاصة مع التغيرات الجوية وانتشار العدوى التنفسية.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، حقيقة الوضع الحالي، مؤكدًا أن التحور والتغير من السمات الطبيعية للفيروسات، وأنه حتى الآن لم يتم رصد أي نوع شديد أو تغير قوي يستدعي القلق.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن التغيرات التي تحدث في الفيروسات وتحوراتها تعد سمة أساسية من سمات الفيروسات، موضحًا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي نوع شديد من الفيروسات أو أي تغير قوي أو نوع جديد من الفيروسات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر لديها القدرة على التعامل مع الفيروسات سواء كانت جديدة أو قديمة، مشيرًا إلى أن هناك دولًا ظهرت بها فيروسات جديدة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود خطر استثنائي.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.39 جنيه

سعر الشراء: 52.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.91 جنيه

سعر الشراء: 58.75 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.42 جنيه

سعر الشراء: 69.20 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.26 جنيه

سعر الشراء: 14.23 جنيه.



أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5275 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6155 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7034 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 49240 جنيها.