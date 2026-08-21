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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام: لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة

نواف سلام
نواف سلام
محمود نوفل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بيروت تريد للجنوب أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن آمنا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني في كلمة له : ملتزمون بالعمل على دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: نواصل العمل عبر حشد الدعم العربي والدولي على تطوير قدرات الجيش.

وتابع سلام : قوة الجيش لا تقوم على سلاحه وعتاده فحسب بل على وحدته أيضا.

وزاد : هوية الجيش واحدة وهي هوية لبنان الواحد وعلينا الحفاظ على وحدة الجيش ومنع شرور الطائفية من التسلل إليه.

وأكمل : لا خيار للبنانيين اليوم سوى أن يكون لهم جيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة. وأفضل وفاء لشهدائنا هو أن نبني لأبنائهم دولة مؤسسات قوية.

وأردف : السيادة التي نستعيدها أمنيا يجب ترسخيها اقتصاديا واجتماعيا ونقف إلى جانب الجيش وملتزمون بتوفير كل مقومات نجاحه.

وختم رئيس الوزراء اللبناني: لن ندخر جهدا لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة أسرانا إلى مدنهم وقراهم.

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