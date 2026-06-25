بعمر 40 عاما.. أوتشوا يصبح أكبر لاعب يمثل المكسيك في كأس العالم

دخل الحارس المخضرم غييرمو أوتشوا تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه بعدما أصبح أكبر لاعب يمثل منتخب المكسيك في مباراة بالمونديال خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره التشيكي، وانتهت بفوز المكسيك بثلاثية نظيفة في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

مشاركة تاريخية وسط استقبال جماهيري حافل

وشارك أوتشوا في الدقيقة 78 من عمر اللقاء وسط أجواء استثنائية داخل ملعب أزتيكا، حيث استقبلته الجماهير المكسيكية بحفاوة كبيرة قبل أن يتسلم شارة قيادة المنتخب فور نزوله إلى أرض الملعب في مشهد مؤثر.

أوتشوا يكسر رقم رافائيل ماركيز

وبعمر 40 عاما و346 يوما، نجح أوتشوا في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنه رافائيل ماركيز الذي كان أكبر لاعب يمثل المكسيك في كأس العالم عندما شارك في نسخة 2018 بعمر 39 عاما و139 يوما.

رافائيل ماركيز

إنجاز استثنائي يضعه بجوار ميسي ورونالدو

كما انضم أوتشوا إلى قائمة نادرة في تاريخ كأس العالم تضم الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو باعتباره أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا مع منتخباتهم في ست نسخ مختلفة من البطولة ليواصل كتابة فصول جديدة من مسيرته الاستثنائية مع المنتخب المكسيكي.

وداع مؤثر في ملعب البداية

وجاءت مشاركة أوتشوا في النسخة الحالية وسط أجواء خاصة بعدما أعلن مسبقًا أن كأس العالم 2026 ستكون المحطة الأخيرة في مسيرته الدولية وقال الحارس المخضرم عقب المباراة: "مباراتي الأولى كانت في أزتيكا والأخيرة أيضا هنا إنها نهاية جميلة لمسيرتي، وأشكر الجميع".

المكسيك تتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة

وعلى صعيد المنافسة، أنهى المنتخب المكسيكي دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى محققًا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما حلت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط لتتأهل إلى دور الـ32، وجاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب التشيك الترتيب برصيد نقطة واحدة.