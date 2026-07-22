إسرائيل تدشن أولى مراحل مشروع "سجن التماسيح" لتعزيز تأمين السجون

افادت تقارير إعلامية إسرائيلية وعربية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإسرائيلية بدأت بالفعل أولى خطوات تنفيذ ما يُعرف إعلاميًا بـ"مشروع سجن التماسيح"، عبر أعمال حفر خنادق أو قنوات مائية حول جناح شديد الحراسة في سجن كتسيعوت (النقب)، تمهيدًا لإيواء تماسيح فيه كوسيلة أمنية لمنع الهروب.

ويأتي المشروع بعد خطوات قانونية اتخذتها وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، عيديت سيلمان، لتعديل تصنيف التماسيح بما يسمح بنقلها إلى محيط السجن، وهو المقترح الذي كان قد طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأثار المشروع جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث واجه اعتراضات من سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وبيئية، التي اعتبرت الخطة غير مبررة من الناحية البيئية والقانونية، بينما دافع مؤيدوها باعتبارها وسيلة لتعزيز إجراءات التأمين في السجون شديدة الحراسة.

وبحسب التقارير، فإن الأعمال الجارية حاليًا تقتصر على حفر وتجهيز الخنادق، ولم تُعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن نقل أي تماسيح إلى الموقع أو بدء تشغيل المشروع بشكل كامل.