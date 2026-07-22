مأساة فتاة من ذوي الهمم.. حكاية 3 ذئاب بشرية متهمين بالتعدي على ضحية المرج

تحولت حياة فتاة من ذوي الإعاقة الذهنية إلى مأساة مؤلمة داخل منطقة المرج بمحافظة القاهرة، بعدما تقدمت ببلاغ تتهم فيه 3 أشخاص بالتعدي عليها، ما أسفر وفقًا لأقوالها عن حدوث حمل.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعدما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بشأن تعرض الفتاة، وهي من ذوي الهمم، لواقعة تعدي من جانب 3 شباب، حيث اتهمتهم بالتسبب في حملها نتيجة الواقعة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج، وتمكنت من ضبط المتهمين، قبل عرضهم على نيابة المرج الجزئية التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

وقررت النيابة عرض المتهمين مجددًا، كما أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان ما بها من إصابات، فضلًا عن إثبات حالة الحمل ومدى توافقها مع الواقعة محل الاتهام.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة، في انتظار ما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وتقارير الطب الشرعي.