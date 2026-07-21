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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منصة X تعيد إطلاق تطبيق أندرويد بالكامل بعد مشروع استغرق عاماً لإعادة البناء

منصة X
منصة X
احمد الشريف

أطلقت منصة التواصُل الاجتماعي "إكس" (X)، المملوكة للرجل الأعمال إيلون ماسك، نسخة جديدة ومُعاد بناؤها بالكامل من تطبيقها المخصص لنظام التشغيل "أندرويد" (Android)، بعد مشروع هندسي استغرق نحو عام كامل لإعادة كتابة الأكواد البرمجية من الصفر.

إعادة بناء الشفرة البرمجية والتخلص من إرث تويتر 

وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرنش" (TechCrunch) التقني المتخصص، أعلنت المنصة إتاحة التطبيق المحدث عبر متجر "جوجل بلاي" (Google Play Store). وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن هذا الإجراء لم يكن مجرد تحديث تقليدي، بل تمثّل في إعادة بناء برمجية شاملة باستخدام لغات وأدوات حديثة مثل Kotlin وJetpack Compose للتخلص من الأكواد القديمة الموروثة من حقبة "تويتر" (Twitter).

وأوضح نيكيتا بيل (Nikita Bier)، رئيس المنتجات في منصة X، أن المشروع يُعد واحدًا من أكبر المشروعات الهندسيّة في تاريخ الشركة؛ حيث هدف إلى معالجة المشكلات الفنية المزمنة التي كانت تؤثر على كفاءة النسخة الخاصة بمستخدمي أندرويد مقارنة بنظيرتها على نظام iOS، بما في ذلك بطء تحميل المنشورات وعثرات الإشعارات.

تحسينات الأداء وتطوير ميزات السرعة والتصفح 

وأفادت البيانات الفنية الواردة في التقرير بأن النسخة المحدثة تقدم تجربة استخدّام أكثر سرعة وسلاسة واستقرارًا؛ إذ شملت التحسينات الاستجابة الفورية أثناء التصفح وتقليل زمن تحميل الوسائط والمتعددة وتحسين منظومة التنبيهات الفورية. ويسهم هذا التأسيس البرمجي الجديد في تسريع قدرة مهندسي الشركة على إطلاق الميزات الجديدة واختبارها في أوقات قياسية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية لـ X بالنظر إلى الانتشار الواسع لنظام أندرويد في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا؛ حيث تسعى المنصة للرفع من معدلات الاستخدام وجذب مستخدمين جدد عبر تقديم تجربة متكاملة تتوافق مع مختلف فئات الهواتف الذكية.

الخصائص المستقبلية وجدول إطلاق الميزات الناقصة 

وأشار التقرير إلى أن بعض الميزات لم تُدرج بعد بشكل كامل في النسخة المحدثة؛ حيث أوضح نيكيتا بيل أن العمل جارٍ لتحسين الأداء على الهواتف القديمة، وإضافة دعم المساحات الصوتية المباشرة (Spaces)، إلى جانب إدراج محرر الفيديوهات الجديد وميزة الرد بالمقاطع المصورة، والوسوم المالية (Cashtags)، والخطوط الزمنية المخصصة قريباً.

وتأتي هذه التحديثات البرمجية الشاملة في إطار خطة الشركة للتحول نحو "التطبيق الشامل" (Super-app) الذي يدمج بين المحتوى النصي والمرئي والخدمات المالية، بانتظار استكمال إرسال التحديثات الفرعية القادمة لجميع المستخدمين حول العالم عبر متجر جوجل.

منصة X X التواصُل الاجتماعي منصة التواصُل الاجتماعي Android

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