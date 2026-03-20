أحمد عبد الحميد يكشف لـ صدي البلد شخصيته في فيلم إيجي بست

كشف الفنان أحمد عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تفاصيل دوره في فيلم «إيجي بست»، مؤكدًا أنه يجسد خلال الأحداث شخصية شاب يُدعى «كوكا»، يمتلك سايبر، ويرتبط بعلاقة صداقة مع شخصية الفنان أحمد مالك.

وأوضح عبد الحميد أن شخصية «كوكا» تحمل طابعًا مختلفًا، حيث يظهر بشكل “رخم بعض الشيء”، وهو ما يضيف جانبًا كوميديًا وخفيفًا على أحداث الفيلم، مشيرًا إلى أن العمل يتضمن العديد من المفاجآت التي ستنال إعجاب الجمهور.

وأضاف أن الفيلم يمثل تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة له، خاصة في ظل التعاون مع فريق عمل متكامل، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا المشروع، ومتمنيًا أن يحقق الفيلم نجاحًا واسعًا عند عرضه.



فيلم "إيجي بست" مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

يأخذ الفيلم الجمهور في رحلة عميقة داخل عالم القرصنة الرقمية، متتبعاً قصة صديقين منذ الطفولة في حي المرج بالقاهرة.

يقودهما شغفهما بالسينما إلى إنشاء الموقع الذي يحقق نجاحاً هائلاً، لكنه يغير حياتهما بشكل جذري ويطرح تساؤلات حول الأخلاقيات والتحديات القانونية في العصر الرقمي.