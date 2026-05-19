بسمة وهبة : في حد بيزرع الفتن في البلد والشعب هو الضحية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ ما يحدث في البلاد من أزمات متتابعة في الأسعار والسلع الأساسية "ليس أمرًا عاديًا"، مؤكدة أن هناك من "يزرع الفتن" بشكل متعمد داخل المجتمع من خلال الضغط على احتياجات الناس اليومية.

وأضافت أن المواطن هو الطرف الوحيد الذي يتحمل تبعات هذه الأزمات.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ بعض السلع الأساسية مثل اللبن والطماطم أصبحت بأسعار مرهقة للغاية، لافتة إلى أن كيلو اللبن وصل إلى نحو 47 جنيهًا، وهو ما اعتبرته رقمًا صعبًا على الأسر المصرية في حياتها اليومية.

وتابعت بسمة وهبة أن هذه الارتفاعات المتتالية تجعل المواطن في حالة ضغط دائم، حيث يضطر لإعادة ترتيب أولوياته الغذائية بشكل مستمر، مشيرة إلى أن حتى أبسط المنتجات لم تعد في متناول الجميع كما كانت من قبل.

وأضافت أن تكرار ارتفاع الأسعار في أكثر من سلعة وفي أكثر من اتجاه يخلق حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع، مؤكدة أن هذا يؤثر على حياة الأسر بشكل مباشر ويزيد من الأعباء اليومية.

وختمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على أن ما يحدث وراءه طمع من بعض التجار واستغلال واضح للظروف، قائلة إن "اللي بيستغل الوضع هو التاجر في النهاية"، مشيرة إلى أن المواطن هو من يدفع الثمن دائمًا.

يخلق حالة من الغضب والضغط داخل الشارع.

وأضافت أن استمرار هذا الوضع يخلق حالة من الغضب والضغط داخل الشارع.