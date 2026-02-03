القبض على 6 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادي صحى "بدون ترخيص"، وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص)، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبط المذكور وبصحبته (6 سيدات "إحداهن لها معلومات جنائية" ، شخصان "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.