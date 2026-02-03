قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال القائم على النشر (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس)، قرر أنه بتاريخ 16/11/2025 إكتشف سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة فيصل، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالتواصل معه هاتفياً وإخباره بأن دراجته النارية بحوزته وطلب منه مبلغ مالى نظير إستعادتها ، وقام بدفع المبلغ المالى وإستعادة دراجته آنذاك ، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة.

 أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلان "مقيدان الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة نارية")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما واقعتين مماثلتين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

