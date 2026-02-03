القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بسرقة دراجة نارية بالسويس.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال القائم على النشر (مالك محل - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس)، قرر أنه بتاريخ 16/11/2025 إكتشف سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة قسم شرطة فيصل، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالتواصل معه هاتفياً وإخباره بأن دراجته النارية بحوزته وطلب منه مبلغ مالى نظير إستعادتها ، وقام بدفع المبلغ المالى وإستعادة دراجته آنذاك ، ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة.

أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاطلان "مقيدان الحرية على ذمة قضية سرقة دراجة نارية وحيازة أسلحة نارية")، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بإرتكابهما واقعتين مماثلتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.