كوبري النجمة .. ناقد رياضي: دونجا في الأهلي الموسم القادم

أعلن نادى الزمالك، انتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق إلى صفوف النجمة السعودى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دونجا



وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "دونجا الى الاهلي عبر كوبري النجمة السعودي، الاهلي بيدور على وسط مدافع بعد رحيل اليو ديانج .. غالبا كده النجمة السعودي كوبري.

وتابع"النجمه بنسبة ٩٩% هينزل درجه تانيه واكيد دونجا مش هيلعب درجه تانيه ويرجع الاهلي اخر الموسم زي ابراهيم عادل بالظبط مع نورشيلاند الدنماركي"

وانهى نادي النجمة السعودي إجراءات التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمدة موسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وجاءت الصفقة مقابل مليون دولار شاملة الحوافز والمزايا الإضافية، يحصل عليها نادي الزمالك دفعة واحدة وبصورة نقدية، بعد موافقة الإدارة البيضاء على رحيل اللاعب وخوضه تجربة الاحتراف الخارجي.

كما تنازل دونجا عن 7 ملايين جنيه من مستحقاته لدى الزمالك؛ لتسهيل إتمام الصفقة وتسريع إجراءات انتقاله، خاصة مع ضيق الوقت قبل غلق باب القيد.