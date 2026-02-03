بيرتراند تراوري يتألق.. نجم بوركينا فاسو يحصد بكالوريوس إدارة الأعمال

لا يكتفي النجم البوركينابي بيرتراند تراوري، لاعب نادي سندرلاند الإنجليزي، بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر من مهارات ولمسات حاسمة، بل واصل نجاحه أيضًا خارج الملعب بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ليون الفرنسية، في إنجاز يعكس شخصيته الطموحة وتوازنه بين الاحتراف الرياضي والتفوق الأكاديمي.

ويُعد تراوري مثالًا للاعب المحترف الذي يحرص على بناء مستقبله العلمي بالتوازي مع مسيرته الكروية، في وقت يركز فيه الكثير من اللاعبين على الجانب الرياضي فقط، ليؤكد نجم منتخب بوركينا فاسو أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على الملاعب، بل يمتد إلى تطوير الذات علميًا وفكريًا.

وحظي إنجاز تراوري بإشادة واسعة من جماهير الكرة، التي اعتبرت ما حققه رسالة ملهمة للشباب، خاصة اللاعبين المحترفين، بأهمية التعليم والاستثمار في المستقبل إلى جانب تحقيق النجاحات الرياضية.