إقالة مدرب بوركينا فاسو رسميا بعد وداع أمم أفريقيا

قرر الاتحاد البوركيني لكرة القدم، إقالة المدير الفني للمنتخب الأول براما تراوري، وذلك عقب وداع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وودّع منتخب بوركينا فاسو، بطولة كأس الأمم الإفريقية، من دور الـ 16، على يد كوت ديفوار بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة.

وقال الاتحاد البوركيني في بيان: "يعلن الاتحاد للجمهور أنه بعد تحليل شامل لمشاركة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، تقرر إنهاء التعاون مع المدرب الوطني للمنتخب، براما تراوري، وكذلك طاقمه الفني بالكامل المكون من: عيسى بالبونيه، وبيير بازييه، ومحمد كابوري، وويلفريد دا".

وتابع: "يأتي هذا القرار عقب نتائج تُعتبر أقل بكثير من الأهداف المرجوة للمنتخب الوطني في هذه البطولة القارية الكبرى، وأثار هذا الأداء المتواضع خيبة أمل عميقة لدى الجماهير، والعاملين في كرة القدم الوطنية، والهيئات الإدارية، إذ كان الهدف المحدد بوضوح قبل بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 هو الوصول على الأقل إلى الدور نصف النهائي، بما يتماشى مع الزخم الإيجابي والأداء المشرف الذي سجله المنتخب الوطني في النسخ السابقة".

واختتم: "يود الاتحاد البوركيني أن يشكر براما تراوري وزملاءه على التزامهم وخدماتهم لكرة القدم الوطنية خلال مهمتهم على رأس المنتخب منذ عام 2024، ويتمنى لهم كل التوفيق في مواصلة مسيرتهم المهنية، فيما يؤكد لجميع الداعمين والشركاء أنه سيتم اتخاذ خطوات فورية لبدء عملية اختيار جديدة للطاقم الفني".