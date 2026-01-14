أشرف عبد الباقي لصدى البلد: نناقش تقديم جزء جديد من راجل وست ستات |خاص

أعرب الفنان أشرف عبد الباقي عن سعادته بتصدر أغنية «عيل صغير» قائمة التريند خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا النجاح هو توفيق من الله، خاصة أنه سبق وقدّم الغناء في عدد من الأعمال الفنية.

وقال عبد الباقي، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري:

«الحمد لله، توفيق من الله، أنا غنيت في أعمال كثيرة والحمد لله».

وعن إمكانية تقديم جزء جديد من مسلسل «راجل وست ستات»، كشف عبد الباقي أن هناك طرحًا بالفعل لتقديم جزء جديد من العمل، مشيرًا إلى أن الفكرة لا تزال قيد المناقشة.

وأضاف: «معروض علينا جزء جديد من المسلسل، وبنناقش تقديمه، ومش مستعجلين».

يُذكر أن مسلسل «راجل وست ستات» يُعد من أبرز الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ولا يزال يحظى بمتابعة واسعة حتى بعد مرور سنوات على عرضه.



