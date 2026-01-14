قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
رنا عصمت

 

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي.

 

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي ..

Mohamed - استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي 🍄‍🟫🍖🍅 📝 المقادير (لكل 4 حصص): • صدر دجاج فيليه: 600 جرام (شرائح رفيعة) • مشروم طازج شرايح: 300 جرام • بصل أبيض: 1 حبة كبيرة (

 المقادير ..

- صدر دجاج فيليه: 600 جرام (شرائح رفيعة)

- مشروم طازج شرايح: 300 جرام

- بصل أبيض: 1 حبة كبيرة (150 جرام – شرايح)

- ثوم مفروم: 10 جرام (2 فص)

- زبدة: 30 جرام

- زيت نباتي: 15 مل

- كريمة طهي: 250 مل

- مستردة ديجون: 15 جرام (1 ملعقة كبيرة)

- مرق دجاج: 100 مل

-بابريكا: 5 جرام

-فلفل أسود: 3 جرام

- ملح: حسب الذوق

- عصير ليمون: 10 مل

- بقدونس مفروم (اختياري): 10 جرام

 طريقة التحضير لعمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي 

غداء المستعجلين في طاسة واحدة 🥘

1. سخّن طاسة واسعة على نار متوسطة، أضف الزيت والزبدة.

2. شوّح شرائح الدجاج بسرعة حتى تلوّن خفيف، ارفعها جانبًا.

3. في نفس الطاسة أضف البصل وقلّبه حتى يذبل، ثم أضف الثوم.

4. أضف المشروم وارفَع النار حتى يتبخر ماؤه ويأخذ لون.

5. أعد الدجاج للطاسة، أضف البابريكا، الفلفل الأسود والملح.

6. أضف المستردة وقلّب، ثم المرق واتركه دقيقتين.

7. أضف الكريمة واهدِ النار واتركه 5–7 دقائق حتى يتماسك الصوص.

8. في النهاية أضف عصير الليمون وبقدونس وقدّم فورًا.

 نصائح :

- قطّع الدجاج شرائح رفيعة عكس اتجاه الألياف عشان يطلع طري.

- لو الصوص تقيل زيادة، عدّل بقليل مرق ساخن مش كريمة.

- ينفع يتقدّم مع أرز أبيض، مكرونة فيتوتشيني، أو بطاطس بيوريه.

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي طريقة استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي اسهل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي استراجانوف الدجاج بالمشروم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر عن عدم حصوله على نوبل: جائزتي المفضلة كتاب وقطعة خبز وكوب شاي وجلسة هادئة

دار الإفتاء

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وتخصيصها بالطاعات.. الإفتاء توضح

شيخ الأزهر

الإمام الطيب: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي
استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد