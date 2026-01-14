قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي.

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي ..

المقادير ..

- صدر دجاج فيليه: 600 جرام (شرائح رفيعة)

- مشروم طازج شرايح: 300 جرام

- بصل أبيض: 1 حبة كبيرة (150 جرام – شرايح)

- ثوم مفروم: 10 جرام (2 فص)

- زبدة: 30 جرام

- زيت نباتي: 15 مل

- كريمة طهي: 250 مل

- مستردة ديجون: 15 جرام (1 ملعقة كبيرة)

- مرق دجاج: 100 مل

-بابريكا: 5 جرام

-فلفل أسود: 3 جرام

- ملح: حسب الذوق

- عصير ليمون: 10 مل

- بقدونس مفروم (اختياري): 10 جرام

طريقة التحضير لعمل استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

1. سخّن طاسة واسعة على نار متوسطة، أضف الزيت والزبدة.

2. شوّح شرائح الدجاج بسرعة حتى تلوّن خفيف، ارفعها جانبًا.

3. في نفس الطاسة أضف البصل وقلّبه حتى يذبل، ثم أضف الثوم.

4. أضف المشروم وارفَع النار حتى يتبخر ماؤه ويأخذ لون.

5. أعد الدجاج للطاسة، أضف البابريكا، الفلفل الأسود والملح.

6. أضف المستردة وقلّب، ثم المرق واتركه دقيقتين.

7. أضف الكريمة واهدِ النار واتركه 5–7 دقائق حتى يتماسك الصوص.

8. في النهاية أضف عصير الليمون وبقدونس وقدّم فورًا.

نصائح :

- قطّع الدجاج شرائح رفيعة عكس اتجاه الألياف عشان يطلع طري.

- لو الصوص تقيل زيادة، عدّل بقليل مرق ساخن مش كريمة.

- ينفع يتقدّم مع أرز أبيض، مكرونة فيتوتشيني، أو بطاطس بيوريه.