الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

توفي المغني وكاتب الأغاني الكولومبي الشهير يسون خيمينيز عن عمر ناهز 34 عامًا، إثر تحطم طائرة صغيرة كان على متنها، يوم السبت 10 يناير، في حادث مأساوي هز الأوساط الفنية بكولومبيا.

ووقع الحادث قرب العاصمة بوغوتا، أثناء توجه خيمينيز إلى مدينة ميديلين لإحياء حفل غنائي، حيث واجهت الطائرة صعوبة أثناء الإقلاع من مطار خوان خوسيه روندون، قبل أن ترتطم بالأرض قرب نهاية المدرج وتشتعل فيها النيران.

وزادت المأساة حزنًا بعدما تداول جمهور الفنان تصريحات سابقة له، كشف فيها عن حلم متكرر كان يراه، يتوفى فيه إثر حادث طائرة

