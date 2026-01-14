الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان

مع إسدال الستار على سنة اليوبيل 2025، انطلقت في بازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان، الإجراءات الرمزية، والفنية لإغلاق الباب المقدس، في تقليد كنسي عريق يعبّر عن ختام زمن استثنائي من النعمة والحج.

وكان قداسة البابا لاون الرابع عشر قد أغلق الباب المقدس رسميًا في السادس من يناير 2026، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الدنح (ظهور الرب)، بعد أن عبره ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم خلال السنة اليوبيلية، في مسيرة إيمان تميّزت بالصلاة، والرجاء، والتوبة.

وتتواصل حاليًا أعمال إعادة بناء الجدار الذي يسد مدخل الباب المقدس، باستخدام نحو ألفي طوبة تحمل شعار حبرية الأب الأقدس.

ووفقًا للتقليد المتّبع، يُوضَع داخل الجدار صندوق معدني، يضم تذكارات ووثائق من سنة اليوبيل، من بينها وثيقة "الروجيتو" الرسمية المكتوبة على ورق البردي، وعملات تذكارية، بالإضافة إلى إلى مفاتيح الباب.

ومن المرتقب، أن تستغرق أعمال الإغلاق عدة أيام، على أن يبقى الباب المقدس مغلقًا حتى موعد اليوبيل المقبل المقرّر في عام 2033، في انتظار زمن نعمة جديد تعيشه الكنيسة الجامعة مع حجّاجها من مختلف بقاع العالم.