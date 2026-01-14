قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان

ميرنا رزق

مع إسدال الستار على سنة اليوبيل 2025، انطلقت في بازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان، الإجراءات الرمزية، والفنية لإغلاق الباب المقدس، في تقليد كنسي عريق يعبّر عن ختام زمن استثنائي من النعمة والحج.

وكان قداسة البابا لاون الرابع عشر قد أغلق الباب المقدس رسميًا في السادس من يناير 2026، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الدنح (ظهور الرب)، بعد أن عبره ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم خلال السنة اليوبيلية، في مسيرة إيمان تميّزت بالصلاة، والرجاء، والتوبة.

وتتواصل حاليًا أعمال إعادة بناء الجدار الذي يسد مدخل الباب المقدس، باستخدام نحو ألفي طوبة تحمل شعار حبرية الأب الأقدس.

ووفقًا للتقليد المتّبع، يُوضَع داخل الجدار صندوق معدني، يضم تذكارات ووثائق من سنة اليوبيل، من بينها وثيقة "الروجيتو" الرسمية المكتوبة على ورق البردي، وعملات تذكارية، بالإضافة إلى إلى مفاتيح الباب.

ومن المرتقب، أن تستغرق أعمال الإغلاق عدة أيام، على أن يبقى الباب المقدس مغلقًا حتى موعد اليوبيل المقبل المقرّر في عام 2033، في انتظار زمن نعمة جديد تعيشه الكنيسة الجامعة مع حجّاجها من مختلف بقاع العالم.

