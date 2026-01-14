قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
ضرب محمد هاني وخناقة شوارع في مباراة مصر والسنغال
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس المسلوقة؟

رنا عصمت

تحتوي البطاطس المسلوقة على الكربوهيدرات المفيدة للجسم اللازمه لتوفير طاقة للجسم ايضا البروتينات فهي عالية بالبروتين.

 وتحتوي ايضا على الياف غذائية تلعب دورا في تحسين عملية الهضم وصحة الامعاء غنيه بالفيتامينات مثل فيتامين سي الذي بدوره بدوره يكون مضاد اكسدة ويقوي جهاز المناعة وانتاج الكولاجين وفيتامين ب6 يقوي الجهاز العصبي وصحة الدماغ وفيتامين ب 1 الثيامين الذي يساهم في تحويل الغذاء الى طاقه ودعمه وظائف القلب والجهاز العصبي.

فوائد البطاطس الصحية والمتنوعة للجسم..

1. دعم صحة القلب

أما عن فوائد البطاطس لدعم صحة القلب فالبطاطس تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم. البوتاسيوم يساعد على تخفيف تأثيرات الصوديوم في الجسم ويعزز توسع الأوعية الدموية، مما يقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب. يمكنكم التعرف على فوائد البازلاء الخضراء.

2. تحسين الهضم

البطاطس غنية بالألياف الغذائية، خاصة عند تناولها بقشرتها. الألياف تعزز حركة الأمعاء وتساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. كما أن الألياف تساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

3. تعزيز المناعة

أما عن فوائد البطاطس في تدعيم وتعزيز المناعة فهي تحتوي على فيتامين سي بنسبة جيدة، وهو فيتامين مضاد للأكسدة يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز جهاز المناعة. فيتامين سي يساعد في مكافحة العدوى والتقليل من الالتهابات في الجسم، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من مخاطر الأمراض.

4. تنظيم ضغط الدم

البطاطس غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم. البوتاسيوم يساعد على تخفيف الضغط على الأوعية الدموية، في حين يساهم المغنيسيوم في تحسين وظيفة العضلات والأوعية الدموية، مما يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي. يمكنك كذلك معرفة فوائد الفلفل وأنواعه.

5. الحفاظ على صحة العظام

كذلك من فوائد البطاطس أنها تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام، الكالسيوم ضروري لبناء العظام والحفاظ على قوتها، بينما المغنيسيوم يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم ودعمه لصحة العظام.

6. فوائد البطاطس: مصدر للطاقة

البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مما يجعلها مصدرًا ممتازًا للطاقة الفورية. الكربوهيدرات تتحول إلى جلوكوز في الجسم، وهو الوقود الرئيسي للعضلات والدماغ، مما يساعد في الحفاظ على النشاط البدني والعقلي.

7. تحسين صحة الجلد

كذلك من فوائد البطاطس أن فيتامين سي الموجود في البطاطس يعزز إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على صحة الجلد ومرونته، بالإضافة إلى ذلك، مضادات الأكسدة في البطاطس تساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس والملوثات.

البطاطس ليست مجرد غذاء لذيذ ومشبع، بل هي أيضًا كنز من الفوائد الصحية. من دعم صحة القلب وتحسين الهضم إلى تعزيز المناعة والحفاظ على صحة العظام، البطاطس توفر العديد من الفوائد التي تجعلها إضافة قيمة لأي نظام غذائي متوازن.

ولضمان الاستفادة القصوى من هذه الفوائد، يُفضل تناول البطاطس بطرق صحية مثل الشوي أو السلق بدلاً من القلي، والحرص على تناولها بقشرتها للاستفادة من الألياف والفيتامينات الموجودة فيها. يمكنكم أيضا الاطلاع على فوائد الجزر.

نصائح لتحضير البطاطس بطرق صحية

الشوي أو السلق: تُعد هذه الطرق من أفضل الخيارات لتحضير البطاطس بشكل صحي، يمكن تتبيل البطاطس بالأعشاب والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون قبل الشوي أو السلق.

تجنب القلي العميق: يمكن أن يؤدي القلي العميق إلى زيادة كمية الدهون والسعرات الحرارية في البطاطس، لذا يُفضل تجنب هذه الطريقة أو استخدامها بشكل معتدل.

استخدام البطاطس في السلطات: إضافة البطاطس المسلوقة إلى السلطات يضيف نكهة وقيمة غذائية دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.

البطاطس تعد خيارًا غذائيًا مرنًا ومغذيًا يمكن دمجه في العديد من الأطباق والوجبات. بفضل قيمتها الغذائية وتنوع طرق تحضيرها، يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي ومتوازن.

من خلال تناول البطاطس بطرق تحضير صحية ومتنوعة، يمكن الاستفادة من فوائدها العديدة دون التأثير سلبًا على الصحة أو الوزن.

8- تطهر جسمك من السموم لانها تحتوي على نسبه عاليه من الماء والالياف مما يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتقوي حركه الامعاء بالتالي تجعل جسمك يتخلص من الفضلات والسموم المتراكمه بشكل طبيعي كما انها مكنسة ناعمة تنظف الجسد.

