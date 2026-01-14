قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي
خدمة جديدة من البريد للمستأجرين.. وهذه ضوابط الحصول على السكن البديل
كأس الأمم الإفريقية.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء مصر والسنغال
توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة

محمود محسن

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن البيان الصادر من القاهرة في هذا التوقيت يحمل أهمية كبيرة، كونه يثمّن الدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، وجهود الدولة المصرية في جمع الفصائل الفلسطينية والدفع بها نحو الانطلاق إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. 

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التحرك يمثل بادرة أمل حقيقية للشعب الفلسطيني، وخطوة إيجابية نحو تحريك الملف الفلسطيني وحلحلة القضايا العالقة، ولا سيما في قطاع غزة.

وأوضح عبد العزيز أن ملف غزة يحظى بأولوية خاصة لدى الدولة المصرية، التي بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني، مستفيدة من ثقلها الإقليمي والدولي من أجل تحريك القضية الفلسطينية لصالح أبناء غزة. 

وأشار إلى أن الزخم الناتج عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يجب استثماره للبناء على ما تحقق، والانتقال الجاد إلى المرحلة الثانية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وفتح آفاق جديدة للحل.

وأكد عبد العزيز أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المسار تعكس دلالات سياسية بالغة الأهمية، مشددًا على أن الرئيس كان منذ اللحظة الأولى راعيًا لملف المصالحة الفلسطينية، ومدافعًا عن الحقوق الفلسطينية، وساعيًا إلى رأب الصدع وحلحلة الأزمة. 

وشدد، على أن الدور المصري في هذا السياق كان تاريخيًا ومؤثرًا، وأن إشادة الفصائل الفلسطينية بالدور المصري تمثل تقديرًا مستحقًا للدولة المصرية وللرئيس السيسي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضية الفلسطينية.

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الفتح بالزقازيق

استراجانوف الدجاج بالمشروم الكريمي

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

