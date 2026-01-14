بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة بهنيا الثانوية التجارية التابعة لإدارة ديرب نجم التعليمية "احلال جزئي وصيانة" والمُقامة على مساحة ١٥٢٤ م٢ والتي تضم ١٢ فصلا دراسياً جديداً ليصل اجمالي الفصول إلي ٢١ فصلا دراسيا يستوعب ٦١٧ طالبا وطالبة بتكلفة إجمالية بلغت ١٧ مليونا و ٦٤٨ ألف جنيه، لتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمركز.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

تفقد محافظ الشرقية الفصول الدراسية للاطمئنان على توافر كافة المقومات والاحتياجات التعليمية، من الأثاث المدرسي وأجهزة الحاسب الآلي، بما يسهم في إتاحة منظومة تعليمية متطورة لأبناء المحافظة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو توفير بيئة تعليمية وتربوية حديثة، تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواكبة متطلبات وتطورات العصر.

وفي نهاية الإفتتاح ،حرص محافظ الشرقية علي التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة والعاملين بالإدارة التعليمية مؤكداً أهمية العلم في بناء ورفعة وتقدم المجتمع.

من جانبهم ،أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية، ومشاركتهم فرحتهم بالافتتاح الرسمي للمدرسة، التي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يضاف لمركزهم.