قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة شاب متهم بالتعدي على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية إلى فضيلة المفتي

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
محمد الطحاوي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا، واسلام عبد العاطى، إحالة الشاب المتهم باستدراج طفلة والتعدي عليها ومحاولة قلع عينيها، وإحداث إصابات بها بمدينة بلبيس الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

فيما شهدت الجلسة وخلال عرض المتهم قيامه بالبكاء والانهيار وطلبه من هيئة المحكمة بالزواج من الضحية، فيما رد عليه رئيس المحكمة قائلا :"تتزوجها إزاى؟ دى لسة طفلة.

فيما طالب ممثل النيابة العامة، فى مرافعته بتطبيق أقصي عقوبة عليه وهى الإعدام شنقا.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما، للمحاكمة الجنائية بـ محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ" 11 سنة، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، أنه أثناء قيام الطفلة المجني عليها، يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، استدرجها المتهم ثم تعدى عليها تم تحرير المحضر رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس.

الزقازيق محكمة جنايات الشرقية محافظة الشرقية فضيلة مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

طلاب من أجل مصر بالجامعة

رئيس جامعة المنيا يشارك أسرة طلاب من أجل مصر احتفالهم ببدء فعاليات اليوبيل الذهبي

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: الموسم السياحي يشهد زيادة ملحوظة.. وإطلاق حملة إعلامية شاملة لتحسين الصورة الذهنية

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: جهود مكثفة لإنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد