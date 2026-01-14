إحالة شاب متهم بالتعدي على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية إلى فضيلة المفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا، واسلام عبد العاطى، إحالة الشاب المتهم باستدراج طفلة والتعدي عليها ومحاولة قلع عينيها، وإحداث إصابات بها بمدينة بلبيس الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

فيما شهدت الجلسة وخلال عرض المتهم قيامه بالبكاء والانهيار وطلبه من هيئة المحكمة بالزواج من الضحية، فيما رد عليه رئيس المحكمة قائلا :"تتزوجها إزاى؟ دى لسة طفلة.

فيما طالب ممثل النيابة العامة، فى مرافعته بتطبيق أقصي عقوبة عليه وهى الإعدام شنقا.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما، للمحاكمة الجنائية بـ محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ" 11 سنة، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، أنه أثناء قيام الطفلة المجني عليها، يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، استدرجها المتهم ثم تعدى عليها تم تحرير المحضر رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس.