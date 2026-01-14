قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"النواب" يوافق على رفع الجلسة العامة دون تحديد موعد عودة الانعقاد المقبل
البترول: مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية وقادرة على التنافس عالميا
قرار عاجل من ترامب بشأن مدن الملاجئ
أحمد بهاء شلبي رئيسا لصناعة النواب.. وجنيدي وسمير وكيلين.. والبهي أمين سر
الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
محافظات

المتهم بالتعدي علي طفلة ومحاولة فقأ عينها بالشرقية يطلب من المحكمة الزواج منها

محمد الطحاوي

استأنفت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني، وسكرتارية أحمد البنا، واسلام عبد العاطى، نظر ثانى جلسات المحاكمة الجنائية العاجلة للشاب المتهم باستدراج طفلة والتعدي عليها ومحاولة قلع عينيها، وإحداث إصابات بها بمدينة بلبيس.

فيما شهدت الجلسة وخلال عرض المتهم قيامه بللبماء والانهيار وطلبه من هيئة المحكمة بالزواج من الضحية، فيما رد عليه رئيس المحكمة قائلا :"تتزوجها ازاى؟ دى لسة طفلة.

فيما طالب ممثل النيابة العامة، فى مرافعته بتطبيق اقصي عقوبة عليه وهى الإعدام شنقا.

تعود أحداث الواقعة عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ت س ح" 24 عاما، للمحاكمة الجنائية بـ محكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بخطف المجني عليها "شيماء إ" 11 سنة، والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية بدائرة قسم بلبيس.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المتهم قد تعدى على المجني عليها وتسبب في إصابتها بكدمات بالغة في الوجه والعنق ونزيف بالعين.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بلبيس، أنه أثناء قيام الطفلة المجني عليها، يتيمة الأب ومقيمة في بندر بلبيس، بالتوجه لشراء بعض المستلزمات، استدرجها المتهم ثم تعدى عليها تم تحرير المحضر رقم 9236 لسنة 2025 جنايات قسم بلبيس.

الزقازيق محكمة جنايات الزقازيق رئيس المحكمة المحاكمة الجنائية

