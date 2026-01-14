قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حيي شرقي وقبلي ديرب البلد والجاري تنفيذها ضمن الخطة الاسثمارية للمركز بتكلفة إجمالية تبلغ ٥ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.

وخلال الجولة قدّم أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية حول طبيعة الأعمال الجارية، موضحاً أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حيي قبلي وشرقي بديرب البلد، بنسبة تنفيذ بلغت ٨٠٪.

وأشار رئيس المركز إلى أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك بحي قبلي على مساحة ١٢٥٠ متراً طولياً، تشمل شوارع (محمد جمال – فخر – شارع مبارك – عبد الحليم حسن كريشة – عبادة بن الصامت – أبو عتاب – أبو عاشور).

كما أوضح رئيس المركز أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك بحي شرقي ديرب البلد على مساحة ٨٥٠ متراً طولياً، تشمل شوارع:(الهداية – البلتاجي – البرعي – أبو زارع – ماكينة الطحين جلال – الشهيد سيد أحمد عبد الرحيم وفرعياته)، وذلك في إطار خطة التطوير والتجميل التي يشهدها مركز ديرب نجم، لإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وخلال الجولة تفقد محافظ الشرقية أعمال التطوير والتجميل بالبوابة المقامة على مدخل ديرب نجم / ميت غمر، والتي تُنفذ بتكلفة مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت ٨٥٪، حيث تم زراعة ٢٠ عامود إنارة، وإقامة عدد من الجداريات بمشاركة المجتمع المدني، بما يسهم في إضفاء لمسة جمالية وحضارية تعكس الوجه المشرق للمدينة أمام المواطنين والزائرين.

شدد محافظ الشرقية على رئيس المركز بإزالة كافة المعوقات أمام الشركات المنفذة لسرعة دخول المشروعات الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

الشرقية محافظ الشرقية بلاط الإنترلوك ديرب البلد

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

