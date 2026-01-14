لتدعيم الخدمة الطبية.. افتتاح وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن بدء تشغيل وحدة السكتات الدماغية بمستشفى مطاي المركزي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار - وزير الصحة والسكان، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا .

وأشارت المديرية، إلى أن الوحدة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية لاستقبال الحالات الحرجة من مرضي السكتات الدماغية لتقديم التدخل السريع والفعّال لهم في خطوة هامة لتعزيز الخدمات الطبية العاجلة بمحافظة المنيا وفي إطار السعي لتطوير المنظومة الصحية وتقريب المسافات على المرضى بتوفير تخصصات دقيقة ونوعية في قلب مراكز المحافظة."



وحدة السكتات الدماغية

وأكد بيان صادر عن مستشفى مطاي المركزي، أن الوحدة بدأت فعلياً في استقبال الحالات اعتباراً من اليوم ، ووجود طاقم طبي متخصص يعمل على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لإنقاذ الأرواح. مع تطبيق بروتوكولات علاجية متقدمة، ودعت المواطنين إلى التوجه إليها في الحالات الطارئة .

