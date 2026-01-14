قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تفاجئ مشجع الليزر بإجراء صادم قبل مواجهة مصر والسنغال
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر تقود الإرادة العربية لتحقيق السلام في غزة
تحول حاسم.. باحث: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية ينقل واشنطن من الاحتواء إلى المواجهة
ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا
خالد الجندي: وصف النبي بعبده في سورة الإسراء تكريم وتشريف
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق
الجيش السوداني: حققنا نجاحات ميدانية في جنوب كردفان ودمرنا معدات ميليشيا الدعم السريع
ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان
صلاح عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي ما زال العائق الرئيسي أمام استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
الجيش السوري يوجه نداءا عاجلا لمواطنيه في حلب.. تفاصيل
مش خايفين.. أول تعليق من الأسطورة حسن شحاته علي مواجهة مصر والسنغال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مصرع موظف حاول إنقاذ فتاة تحت عجلات القطار.. زملاؤه: شهيد الشهامة

للنشر6##موظف محكمة يلقى مصرعه دهسا بقطار|وزملاء العمل: الشهامة لم تكن عليه جديدة
للنشر6##موظف محكمة يلقى مصرعه دهسا بقطار|وزملاء العمل: الشهامة لم تكن عليه جديدة

لم يكن شريف فتحي مجرد اسم في سجل الضحايا، بل قصة إنسان اختار أن يقدم حياته ثمنا لموقف نبيل، وفي لحظة فارقة، لم يتردد في التضحية بنفسه من أجل إنقاذ فتاة من موت محقق، ليكتب بفعله معنى الشهامة الحقيقي، ويترك أثرا لا يمحى في قلوب كل من عرفه أو سمع بقصته.

الضحية اسمه شريف فتحي موظف بمحكمة استئناف بني سويف اختار يكون بني آدم وهو عارف إن التمن حياته، وذلك في بني سويف وعلى مزلقان محيي الدين.

وتواصل "صدى البلد"، مع زملاء العمل بمحكمة الاستئناف، لمعرفة طبع وأسلوب هذا الشخص الذي ضحى بنفسه من أجل فتاة لن يعرفها، دون تفكير.

ومن جانبها، قالت سامية حسين، زميلة المرحوم شريف فتحي رحمه الله، إن شريف فتحي كان زميلنا بالمحكمة، ويتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وكان معروفا بأخلاقه الرفيعة وطيبته الشديدة في التعامل مع زملائه والمتعاملين مع المحكمة.

وأضافت حسين- خلال تصريحات لـ : "صدى البلد"، أن شريف كان يعمل بقسم رسوم تحصيل المطالبات، وكان برفقته عدد من زملائه في يوم الحادث، مؤكدا أن الجميع يشهد له بحسن الخلق والالتزام في عمله.

واختتمت حديثها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعية الله أن يلهم زوجته وأولاده الثلاثة الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته جزاءا لما قدمه من شهامة وتضحية.

ومن جانبها، قالت عليا علي، زميلته أيضا بالمحكمة: "شريف كان زميلا لهم بـ محكمة الاستئناف، وكان معروفا بين الجميع باحترامه الشديد وأخلاقه الرفيعة في التعامل داخل بيئة العمل". 

وأضافت علي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أنها كانت تعمل معه بشكل مباشر، ولم ترى منه إلا كل تقدير والتزام وإنسانية".

وأشارت: "زملائنا كانوا شهود على لحظة وقوع الحادث، والصدمة كانت شديدة عليهم، حيث لم يتحملوا قسوة المشهد، الذي وصفته بأنه كان صعبا للغاية وترك أثرا صعبا في نفوسهم".

موظف حادث موظف حادث قطار مزلقان بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

قاعدة العديد

أوامر لعدد من العسكريين بمغادرة قاعدة العديد بحلول مساء اليوم

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

بالصور

محافظ الشرقية: تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب البلد بتكلفة 5 ملايين جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 17 مليونًا و648 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة بهنيا الثانوية التجارية بديرب نجم|صور

افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة
افتتاح مدرسة

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل

طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..
طريقة عمل الجمبرى المشوى بالثوم و العسل..

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت
هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

فيديو

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد