مصرع موظف حاول إنقاذ فتاة تحت عجلات القطار.. زملاؤه: شهيد الشهامة

لم يكن شريف فتحي مجرد اسم في سجل الضحايا، بل قصة إنسان اختار أن يقدم حياته ثمنا لموقف نبيل، وفي لحظة فارقة، لم يتردد في التضحية بنفسه من أجل إنقاذ فتاة من موت محقق، ليكتب بفعله معنى الشهامة الحقيقي، ويترك أثرا لا يمحى في قلوب كل من عرفه أو سمع بقصته.

الضحية اسمه شريف فتحي موظف بمحكمة استئناف بني سويف اختار يكون بني آدم وهو عارف إن التمن حياته، وذلك في بني سويف وعلى مزلقان محيي الدين.

وتواصل "صدى البلد"، مع زملاء العمل بمحكمة الاستئناف، لمعرفة طبع وأسلوب هذا الشخص الذي ضحى بنفسه من أجل فتاة لن يعرفها، دون تفكير.

ومن جانبها، قالت سامية حسين، زميلة المرحوم شريف فتحي رحمه الله، إن شريف فتحي كان زميلنا بالمحكمة، ويتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وكان معروفا بأخلاقه الرفيعة وطيبته الشديدة في التعامل مع زملائه والمتعاملين مع المحكمة.

وأضافت حسين- خلال تصريحات لـ : "صدى البلد"، أن شريف كان يعمل بقسم رسوم تحصيل المطالبات، وكان برفقته عدد من زملائه في يوم الحادث، مؤكدا أن الجميع يشهد له بحسن الخلق والالتزام في عمله.

واختتمت حديثها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، داعية الله أن يلهم زوجته وأولاده الثلاثة الصبر والسلوان، وأن يتغمده الله بواسع رحمته جزاءا لما قدمه من شهامة وتضحية.

ومن جانبها، قالت عليا علي، زميلته أيضا بالمحكمة: "شريف كان زميلا لهم بـ محكمة الاستئناف، وكان معروفا بين الجميع باحترامه الشديد وأخلاقه الرفيعة في التعامل داخل بيئة العمل".

وأضافت علي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "أنها كانت تعمل معه بشكل مباشر، ولم ترى منه إلا كل تقدير والتزام وإنسانية".

وأشارت: "زملائنا كانوا شهود على لحظة وقوع الحادث، والصدمة كانت شديدة عليهم، حيث لم يتحملوا قسوة المشهد، الذي وصفته بأنه كان صعبا للغاية وترك أثرا صعبا في نفوسهم".