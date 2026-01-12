إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة

تعرض 4 أشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة، وتم على الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغ يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى نتيجة انفجار أحد الإطارات حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

حادث

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، مع العمل على إزالة آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.